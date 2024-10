Koubek: Šetřit se na Spartu? Proboha, hrajeme evropské poháry

„Ale jsme si plně vědomi toho, že soupeř udělá všechno pro první bodový zisk ve skupině,“ prohlásil na tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek.

PAOK prohrál s Galatasaray Istanbul 1:3, pak doma 0:1 s rumunským FCSB. O to víc do toho řecký tým bude doma šlapat?

Určitě bude chtít využít domácí prostředí. Čeká nás velice těžký zápas, dobře to víme. PAOK se na něj velmi soustředí, vidí šanci získat první body v Evropské lize. Ale my jich také moc nemáme, získali jsme dva. Takže oba týmy mají silnou bodovou motivaci.

Co bude nejdůležitější pro to, aby Plzeň mohla v Soluni uspět?

Musíme se v první řadě vypořádat s velmi dobrou ofenzivou PAOKu. Má tam velice dobré hráče, ofenzivní styl je jim vlastní. To je otázka dobré organizace naší defenzivní hry. Na druhou stranu, při analýze hry soupeře vidíme určité možnosti a skuliny v jeho obranné činnosti a ty se pokusíme využít.

Hned v neděli vás v Plzni čeká důležitý ligový duel se Spartou. Uvažujete o tom, že síly rozdělíte?

V tuto chvíli na utkání se Spartou vůbec nemyslíme, naším cílem je uspět v Řecku. Proboha, hrajeme přeci evropské poháry, nemůžeme dávat nějaký signál, že něco přehnanou rotací vypouštíme. Určitě chceme nastoupit v nejsilnější sestavě, která se sice může změnit od té z posledního ligového utkání v Ostravě, ale žádné drastické změny nechystáme. Diváci by nám to ani neodpustili, kdyby vycítili, že takto taktizujeme. My jsme se do Evropy těšili, proto jsme celou minulou sezonu tvrdě bojovali. Bereme to s plnou vážností a zvolíme sestavu, která nám v danou chvíli přijde nejsilnější.

Atmosféra zřejmě bude hodně divoká, zvládnou ji i mladí hráči Sojka s Panošem, kterým dáváte hodně prostoru?

Nějakou minutáž v takových zápasech už absolvovali. Saša Sojka v předkole na hřišti Hearts, oba poznali bouřlivou atmosféru ve Frankfurtu i naposledy v Ostravě. Zvládají to. Vidíme, že nějakou velkou adaptaci nepotřebují, jsou to i přes svůj věk silné osobnosti, které se s tím dokáží vypořádat.

Program máte náročný, prakticky každý třetí den zápas, k tomu cestování. Dá se vůbec stihnout kvalitní příprava na soupeře?

Je to náročné, je to kvapík, zápasy jdou rychle po sobě. Chci ale ujistit, že my trenérský štáb jsme na každý zápas dobře připravení. Hráči dostávají materiály, analýzy. Akorát my méně spíme... (úsměv)

Počítáte v základní sestavě s Lukášem Červem, který byl v ligovém duelu na Baníku v trestu?

Lukáš je členem základní sestavy. Nechme se překvapit, zda to bude v Soluni s ním či bez něj. Nikdo není nenahraditelný. Ale to trošku odlehčuji. Je to jeden ze základních stavebních kamenů naší sestavy, tím asi odpovídám jasně.

Pomohla vám nedávná reprezentační pauza v tom směru, že jste nabrali síly a novou energii?

Pokud jde o tréninkový proces, reprezentační pauza pomohla. I když si dva hráči neodpočinuli. Dweh a Šulc odehráli plnou minutáž za národní týmy, Dweh ještě musel cestoval do Afriky. Říkal jsem už po utkání s Pardubicemi, že jsme měli těžké nohy, málo kyslíku. Reprezentační pauza nám energii vrátila, což se v Ostravě potvrdilo. Tam jsme ukázali velice kvalitní fyzický výkon. V Evropské lize nám navíc mohou pomoci zkušenosti z loňské cesty Konferenční ligou. Ty jsou obrovské a nezastupitelné.