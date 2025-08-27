Martin je jiný člověk. Brožek o bratrech Haškových, fotbale i životě v Jelgavě

Jenže ve čtvrtém největším lotyšském městě padesátiletý chlapík nežije motocykly, ale fotbalem. Jako sportovní ředitel šéfuje tamnímu prvoligovému áčku, kam přivedl sedm krajanů, ale i mládežnické akademii: „Patří k největším v zemi, máme na šest set dětí.“
Jako trenér to v Česku nejdál dotáhl do druhé ligy. Předtím ho v roce 2020 zviditelnil příběh senegalského útočníka Abdallaha Simy, kterého měl v kádru tehdy třetiligového Táborska. Odsud ho za pár měsíců koupila Slavia a on se přes noc stal hvězdou ligy.
„To se připomíná pořád, ale šikovných kluků jsme tam měli víc,“ upozorní Brožek. „Tehdy v Táboře jsme měli i Condeho, který je teď v Benátkách, Tijaniho, Ichu nebo Boulu. Vzešel odsud i Zadražil. Jsou to krásné příběhy.“
Z deseti klubů v lotyšské lize je prvních pět na úrovni české první ligy, druhých pět na úrovni druhé. Třeba oba týmy z Rigy jsou jako Plzeň. Bohatá Liepaja může být jako Mladá Boleslav.