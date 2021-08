Pro nás, pro trenéry, pro klub. Asi životní zápas, jásal jablonecký Kratochvíl

„Konečně jsme zase vyhráli, navíc v poháru a o čtyři góly. Splnili jsme přesně to, co jsme chtěli hrát, trochu jsme změnili hru proti minulým zápasům a vyšlo to,“ radoval se pětadvacetiletý jablonecký středopolař Miloš Kratochvíl, který mohl ve druhé půli dokonce završit hattrick, ale netrefil odkrytou branku.

Byl to váš životní zápas?

Asi jo, dal jsem dva góly. Ale mohl jsem dát i tři, takže to mě trochu mrzí... I když to říká asi každý, tak já to vůbec nehodnotím tak, že jsem dal ty první góly já, ale že je to hlavně strašně důležité vítězství pro nás jako pro tým, pro trenéry, pro celý klub, prostě pro všechny, co jsou tady, protože jsme měli špatnou sérii a tohle je pro nás dobrý první krok. Jsme ale teprve v půlce.

První poločas čtyři nula, jak ho vnímáte a jak se to povedlo?

Tohle asi nikdo nečekal, ale myslím, že jsme se na Žilinu dobře připravili a dobře jsme přečetli jejich hru. Nahoře jsme navíc sbírali balony a z toho pramenily i některé ty góly. Samozřejmě když je první poločas o čtyři góly, tak je to nádherné a konečný výsledek je taky nakonec krásný. Chtěli jsme ještě nějaké góly přidat i ve druhém poločase, ale na druhou stranu oni přidali, protože už neměli co ztratit a dost na nás vlítli. Jak už jsem řekl, škoda, že jsem nepřidal gól na pět nula, mohlo to být ještě lepší.

Co chybělo k hattricku?

Už jsem ani moc nečekal, že to Venca Pilař ještě takhle krásně vrátí pod sebe a protihráč mi pak stál přesně v trase střely na bránu, takže jsem ho musel obstřelit a už jsem tušil, že to půjde vedle. Nebylo tam moc místa, ale samozřejmě to dát šlo.

Překvapilo vás hodně, jak jednoznačně jste Žilinu porazil?

Já si myslím, že tenhle zápas byl o nás a ne ani moc o Žilině. V těch jejích zápasech jsme viděli, že chtějí rozehrávat balony odzadu a kombinovat v prostředku, tak jsme na ně dobře nalezli, dobře jsme je dostupovali a nic moc jsme jim, tedy až na ten jeden gól, nepovolili. To asi rozhodlo, prostě bych řekl, že jsme sehráli dobrý zápas.

Jak vás výsledek 5:1 posouvá do základní skupiny?

Po zápase jsme si třeba ani v kabině nezařvali, protože dobře víme, že jsme teprve v půlce, takhle to zatím bereme. Ten výsledek je samozřejmě krásný, ale v Žilině nás čeká odveta na umělé trávě, na které jsou oni ještě o třídu lepší, což jsem zažil, když jsem na Slovensku hrával. Určitě to bude pro nás ještě hodně těžký zápas.

Jak výrazná výhoda může být pro Žilinu ta její umělá tráva?

Co já si pamatuju Žilinu, tak vždycky hrála na umělce, takže jsou na to zvyklí a pro nás to prostě bude jiné. Stejně jako pro ně byla jiná ta naše tráva.