Škriniar o vítězství v Praze: Nerodilo se lehce, Slavia má běhavé mužstvo

Pokud v závěrečném utkání základní skupiny na domácím hřišti porazí Barcelonu, která má od středy jistý postup z prvního místa, představí se Inter na jaře v osmifinále. Po osmi letech!



„Bude to otevřené, ale rozhodně ne jednoduché. Důležité pro nás bylo, že jsme zvládli utkání na Slavii, a vytvořili si tak dobrou výchozí pozici,“ pokračoval Škriniar, nejhodnotnější slovenský fotbalista současnosti.

Během prvního poločasu vám ale slávisté dělali starosti.

Rozhodně se ta výhra nerodila lehce, protože Slavia má opravdu velmi kvalitní mužstvo, hodně běhavé, což nám ukázali už na San Siru nebo v zápasech s Dortmundem a Barcelonou.

V čem vám dělali největší starosti?

V prvním poločase vysokým napadáním, na to nejsme úplně zvyklí, ale ve druhém poločase to od nás bylo přece jen o něco lepší.

Ale šli jste do něj za vyrovnaného stavu, protože videorozhodčí na konci prvního poločasu odvolal gól na 2:0 a za faul De Vrije nařídil penaltu pro domácí. Jak vám v tu chvíli bylo?

Nic příjemného to samozřejmě není, to je jasné. Ovšem takové je video, s tím nemůžete nic udělat.

Faul to byl podle opakovaných záběrů jasný.

Asi ano, i když já sám jsem ho ještě ze záznamu neviděl.

A co góly, které obstarali Lukaku s Martínezem, vaši tahouni z útoku? Dohromady už v aktuální sezoně vstřelili dvaadvacet branek.

Je super, že je máme, že dávají góly, ale zároveň jsou nesmírně platní pro mužstvo. Napadají obránce a podrží míč, což je neuvěřitelně důležité pro nás ostatní.

VIDEO: Fotbalisté Slavie podlehli v Edenu Interu Milán 1:3 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvlášť Lukaku na hřišti vypadá, že mu balon nikdo snad ani nemůže vzít.

Sebere mu ho jedině, když mu trochu odskočí, to vím z tréninku. Je nesmírně silný fyzicky. Jsme rádi, že ho máme, profitujeme z toho.

Stejně jako z příchodu trenéra Conteho? Inter má sezonu rozehranou nejlépe za poslední roky.

Trvalo, než jsme si na nový styl zvykli. I mně osobně, protože jsem nikdy nehrál v obranné trojce. Ale cítím, že je to zápas od zápasu lepší. A jsem za to fakt rád.