Palčivé místo, Sigmě chybí útok. Mikulenka není hovado, Tijani se trápí. Co Jásir?

„Je to škoda. Soutěž totiž bude dlouhá a každý obdržený nebo vstřelený gól může hrát roli v postupu do další fáze soutěže,“ uvědomoval si kapitán Sigmy Jiří Sláma. Postup do play off je pro Sigmu podle trenéra cíl.
„Průběh zápasu vypadal tak, že budeme my blíž k vyrovnání, nežli Fiorentina ke druhému gólu. Bohužel jsme ale v závěru inkasovali,“ posteskl si Janotka.
Nejvíce ho mrzela absence útočníka. Zatímco florentský celek se opíral o matadora Edina Džeka, bývalého hráče Manchesteru City a českých Teplic, a také agilního Roberta Piccoliho, autora první branky zápasu, Hanáci vepředu tápali.
Není se vlastně co divit.
Tři útočníky má Sigma zraněné. K dlouhodobým marodům Muritalovi a Klimentovi se přidal také nejlepší střelec Sigmy v aktuálním ročníku Daniel Vašulín.
Poslední do party Mohamed Tijani je hrozitánsky z formy. Proto Janotka vyslal od začátku zápasu na hrot drobnějšího křídelníka Mikulenku, ale ten to měl proti urostlým stoperům Fiorentiny těžké.
„Není to holt žádné hovado. Sorry, Miki,“ usmál se trenér. „Věděli jsme, že to bude mít složité. Domácí stopeři hráli důrazně do těla, byli agresivní. Chtěli jsme, ať si Mikulenka seskakuje níž a hledá si balony mezi řadami,“ prozradil Janotka.
Florentské Lužánky, Džeko stále při chuti. Proč jste v krizi? ptají se Italové Sigmy
Ne, že by byl Mikulenka úplně ztracený, ale příliš balonů zády k brance soupeře udržet nedokázal. A to ani Tijani, který přišel v průběhu druhé půle. „Domácí byli jasným favoritem. Mrzí mě, že jsme nedali gól. Kluci odehráli zápas v rámci svých možností. V určitých fázích jsme dokázali domácí i přehrát, ale gól tomu chyběl. Proto odjíždíme s prázdnou,“ viděl Janotka.
Post útočníka? „To je v současnosti naše nejpalčivější místo. Platí, že jak hraje útočník, tak se daří týmu. Potřebujeme tam uhrávat víc míčů a mít nebezpečnějšího hráče. Aktuálně máme použitelného Matěje Mikulenku a Tijaniho, takže musíme pracovat s nimi, dokud se ostatní neuzdraví nebo nedotrénují,“ poznamenal olomoucký trenér.
Jásir by mohl být k dispozici po repre pauze
Poslední větou narážel Janotka na egyptského forvarda Jásira, který do Sigmy přišel na konci přestupového období.
Předtím ovšem od jara trénoval individuálně v rodném Egyptě, kvůli problémům s vízy se nemohl k Olomouci připojit dřív. Na potřebnou zátěž si tak teprve potřebuje zvyknout. Teprve pak může Sigmě pomoci z ofenzivní krize.
Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc
„V tomto týdnu jsme mu připravili individuální kondiční program a věřím, že po reprezentační pauze by mohl být připravený. Je to zatím takový nástřel, ale snad by mu ty tři týdny mohly pomoct, aby byl nachystaný aspoň na část zápasu,“ odtajnil Janotka.
Nabízí se i možnost Jásirova rozehrání za třetiligový B tým. „Uvidíme, ale u tak zkušených hráčů to nemá takový význam,“ řekl trenér.
Sigma si i tak dokázala vytvořit několik slibných pozic. Křídelník Ghali se prezentoval pohledným sólem, zpoza vápna zakončoval Tkáč, Beran i Kostadinov. Ale brankářský mazák De Gea, který v závěru zápasu dostal žlutou kartu za zdržování, nadějné příležitosti Olomouce polapil.
„Škoda, že jsme zápas výsledkově nezvládli. Myslím si, že jsme podali dobrý výkon. Bohužel jsme neproměnili situace, které jsme měli. Nepodařilo se nám to, De Gea nás vychytal,“ pověděl záložník Sigmy Tihomir Kostadinov.
„To, že i De Gea zdržoval, znamená, že jsme podali dobrý výkon. Ale italské týmy takhle hrají. V lize to nemá teď Fiorentina jednoduché, proti nám potřebovala vyhrát. Škoda naších neproměněných šancí,“ vyčítal Kostadinov.
Definitivní rozuzlení zápasu obstaral v páté minutě nastavení Ndour. Střílel ze stejné pozice, kterou měl v první půli za stavu 0:0 olomoucký Tkáč. Ten ještě mohl přihrávat úplně volnému Dolžnikovi, ale sobecky zakončil a nechal vyniknout De Geu.
Ndour naopak celé Sigmě ukázal, jak se zakončuje s rozvahou.