Trému jsem neměl, ale svezl jsem se s týmem. Konečný o své velké premiéře

„Prvních dvacet minut nebylo dobrých od celého týmu, s tím se asi svezl i můj výkon,“ uznal sebekriticky slávistický mládenec.

Za áčko měl před čtvrtek odkopáno naprosté minimum.

Osm minut v lize s Karvinou, devadesát v domácím poháru v Benátkách nad Jizerou. A teď rovnou prověrka v Evropě – řecký šampion PAOK Soluň. Střídal necelou půlhodinu před koncem.

„Začátek možná rozpačitější, ale pak se chytil,“ hodnotil Jindřich Trpišovský. „Jeho výkon gradoval, uhrál těžké situace jeden na jednoho.“

„Náročný zápas, který jsme si výsledkově všichni představovali jinak,“ krčil rameny Konečný po prohře 0:2. „Dostali jsme branku, po které z nás spadla nervozita a začali jsme hrát lépe. Ale nestačilo to.“

Po víkendové generálce s Philadelphií jste tvrdil, že trémista nejste. Fakt jste nebyl nervozní ani z evropské premiéry?

Cítil jsem tlak z toho důvodu, že jsme zápas potřebovali zvládnout. Ale vyloženě trému jsem vážně neměl, nikdy ji nemívám. Vnímal jsem tíhu okamžiku, protože se hrálo o všechno.

Což vám svazovalo nohy?

Nemyslím si. Nevstoupili jsme do toho dobře jako tým a to se projevilo. Celkově to ale pro mě byla nesmírně zajímavá zkušenost do budoucna. Viděl jsem, jak se takové zápasy hrají a co je v nich potřeba. Určitě je to motivace do další práce, abych do takového utkání zase někdy naskočil.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete na plac? Ve hře přece bylo, že se stihne uzdravit ostřílený Holeš.

V pondělí na tréninku jsem poprvé zjistil, že taková možnost je. A od úterka už jsem tušil, že na hřiště fakt půjdu. Ve škole se chystám na maturitu, ale tohle byla moje fotbalová maturita. Navíc proti Brazilci Taisonovi, kterého jsem sledoval v Lize mistrů.

Ale to vám bylo deset, ne?

Tak nějak...

Co vám říkal trenér?

Ať si z výkonu vezmu ty dobré věci a ať to vnímám jako cennou zkušenost. Povzbudil mě, za to jsem rád.

Na co jste vlastně myslel, když jste při střídání mířil přes celou šířku hřiště na lavičku?

Rekapituloval jsem si svůj výkon. A zároveň jsem doufal, že kluci zvládnout dát kontaktní gól, abychom to domácím ještě zkomplikovali. Fandil jsem, ale bohužel.

Talentovaný slávistický obránce Mikuláš Konečný rozehrává akci v přípravném utkáním s Philadelphií.

Zápas o všechno, jak jste ho sám nazval, jste prohráli a v Evropě končíte. Co to znamená?

Zklamání pro nás všechny. Na začátku sezony jsme si určitě přáli postoupit dál, je to velká škoda. Tady v Soluni jsme si mohli ještě vybojovat naději do posledního zápasu proti Malmö, ale bohužel se to nestalo. Mrzí nás to.

Co bude teď s vámi? Zůstanete na jaře s áčkem, nebo se vrátíte k rezervě, za kterou jste na podzim ve druhé lize odehrál třináct zápasů.

Dokud nezačne druhá liga, nejspíš zůstanu v áčku. Ale přiznám se, že dopodrobna jsme to s trenéry neřešili. Uvidíme.