Svět podle Artety. Arsenal má psa, i góly se slaví jinak. Kam až sahá koučův rukopis?

Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání s Fulhamem.

Jiří Čihák
Minimálně na chvíli určitě zavládla panika. Vyděšené výrazy hvězd, kterým zrovna při běžné týmové večeři zmizela část cenností, však střídal úžas, když se zjistilo, že to všechno byla jen další lest od jejich vlastního trenéra. Mikel Arteta, kouč fotbalového Arsenalu, se v neobvyklých metodách vyžívá.

Před necelými dvěma lety skutečně najal partu profesionálních kapsářů, kteří se kolem stolů ochomýtali tak dlouho, až některým fotbalistům ztopili telefony, peněženky či karty od pokojů.

Napoprvé si prý nikdo ničeho nevšiml.

A kdyby celou scénku nezaznamenaly skryté kamery, možná by nevěřili dodnes. Až když před týmem přistála krabice plná odcizených drobností, následovalo vysvětlení i zřejmý apel: „Přesně takhle vás bude chtít ošálit i soupeř. Za každých okolností buďte nachystaní. Ani na sekundu nesmíte ztratit pozornost. Pořád ve střehu!“

Je klidně možné, že podobný vzkaz uslyší fotbalisté Arsenalu i před večerní Ligou mistrů v Edenu.

Výkop je ve úterý v 18.45 a pro domácí Slavii půjde zatím o největší výzvu letošního podzimu.

Byli jsme skoro sousedi. Bydleli jsme ve stejném areálu, já měl pronajatý byt, on dům kousek vedle. Už tenkrát jsem ho vnímal jako velkého šéfa, který měl v radě starších důležité slovo. Ale zároveň na mě vždycky působil velmi skromně a kamarádsky.

Ján Muchabývalý brankář a Artetův spoluhráč z Evertonu

