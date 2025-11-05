Van de Messi? Gól roku? Stoper přeběhl celé hřiště a skóroval. Nestíhali mě, culil se

Má přes metr devadesát, nohy jako kolohnát, a přesto ho přirovnali k jednomu z nejmenších a nejšikovnějších fotbalistů planety. „Micky van de Messi?“ ptá se titulek britské BBC po kuriózním vystoupení stopera Mickyho van de Vena z Tottenhamu v zápase Ligy mistrů proti Kodani (4:0). Proč? V oslabení získal balon v obranné linii a místo toho, aby ho odkopl do bezpečí, si to namašíroval přímo mezi protihráče.
Micky van de Ven z Tottenhamu a jeho gólová radost proti Kodani.

Micky van de Ven z Tottenhamu a jeho gólová radost proti Kodani. | foto: Reuters

Micky van de Ven z Tottenhamu se raduje ze svého sóla proti Kodani.
Micky van de Ven z Tottenhamu (vlevo) střílí gól v utkání Ligy mistrů s Kodaní.
Hráči Tottenhamu se radují z gólu do sítě Kodaně.
Micky van de Ven z Tottenhamu slaví svůj druhý gól proti Evertonu.
18 fotografií

Výsledek?

Jeden z nejzajímavějších gólů, které soutěž i on sám pamatuje.

V jednu chvíli před ním bylo šest soupeřů, kteří se postupně dívali, jak je ladnými předkopy vyřazuje z provozu. Nejdřív protančil mezi dvěma, obehrál třetího, tak tak stihl balon posunout před čtvrtým, pátý už v plném sprintu nestíhal a šestý křižoval pozdě.

Bum!

Oslabení domácí šli po vyloučení Brennana Johnsona do vedení 3:0. Záhy přidali ještě čtvrtý gól, což dánské mužstvo vyřídilo.

„Jako by se Lionel Messi vtělil do stopera, utíkal od své brány až ke gólu na druhé straně,“ obdivoval svěřence trenér Thomas Frank.

„Začal jsem driblovat a zkoušel, jestli mi budou stačit. A oni nestíhali,“ zasmál se Van de Ven v přenosu televize TNT Sports. „Cítil jsem se parádně, hlavně během toho sprintu, jako bych byl nezastavitelný. Zdaleka nejhezčí gól v životě.“

S pěti trefami je nejlepším střelcem celého týmu. A také jedním z nejvýraznějších stoperů anglické Premier League.

Micky van de Ven z Tottenhamu se raduje ze svého sóla proti Kodani.

Čtyřiadvacet let, reprezentant, sedmatřicítka na zádech a nakrátko střižený účes s vždycky precizně nagelovaným vrškem.

V Tottenhamu na severu Londýna, kde působí i český brankář Antonín Kinský, kope už třetí sezonu, přišel z německého Wolfsburgu za 40 milionů eur, což dělá skoro miliardu korun. Kromě obranných dovedností si totiž skauti cenili ještě jedné: Vepředu umí být zatraceně nebezpečný. Většinou hlavou, což poznali nedávno na Evertonu, kde takhle skóroval hned dvakrát.

Liverpool zdolal Real, oslabený Bayern vyloupil PSG. Kovářovo PSV remizovalo

Tentokrát ale procvičil i svou levačku. Brankáře Kotarského prudkým obloučkem kolem jeho pravé ruky překonal.

„Je to jeden z nejlepších gólů, který kdy uvidíte,“ nešetřil chválou někdejší anglický záložník Owen Hargreaves. „Kolem soupeřů běží ladně jako by tam žádní nebyli, úplně chladně se našteluje ke střele a to, jak jako stoper zakončí? Gól sezony, pískej konec.“

Micky van de Ven z Tottenhamu (vlevo) střílí gól v utkání Ligy mistrů s Kodaní.

Nedum Onuoha, bývalý hráč Manchesteru City, si vzpomněl, jak po podobném sprintu asistoval při vítězství 3:0 nad United. „Když se stopeři vydávají na výlety, těžko si rozeberete, kdo by ho měl bránit. Valí se na vás v plné rychlosti taková hora a vy nevíte, co si počít. Vždyť jsme tam dokonce viděli i hráče, co s ním radši nechtěl mít vůbec nic společného,“ zasmál se.

V Anglii poukazují ještě na jeden moment, který je skoro totožný. Za sprint přes celé hřiště totiž Van de Venův bývalý spoluhráč Son Hung-min dostal před pěti lety od FIFA cenu Ference Puskáse za gól roku.

Zatím jsme teprve v listopadu, ale divili byste se, kdyby tenhle kousek byl příští rok minimálně mezi nominovanými?

Za měsíc se na Tottenhamu v Lize mistrů představí i pražská Slavia. Tak pozor na „Van de Messiho“ v obraně!

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
