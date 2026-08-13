Zavolal známý od babičky. A Van Buren zamířil do Česka. Forma? Cítím se free, říká

Ne snad, že by česky neuměl, vždyť tu se dvěma přestávkami žije už deset let. „Ale pokud po mně chcete nějaké detaily, líp se vymáčknu v angličtině,“ vysvětluje.
A detaily jsou samozřejmě třeba.
Hradec i zásluhou Van Burena zažívá famózní vstup do sezony. V lize ještě neprohrál a po úchvatném sólu nizozemského forvarda proti norskému Tromsö proklouzl do třetího předkola Evropské ligy. Tam ve čtvrtek od 19.00 SELČ vyzve v odvetě na horké turecké půdě Besiktas Istanbul.
„Dost možná půjde pro hodně hráčů – včetně mě – o zápas s nejlepší atmosférou, před kterou jsme kdy hráli. Turečtí fanoušci jsou hluční, blázniví. Ale nic se nemění. Náš cíl je postup do Evropské ligy,“ burcuje.
Hodně principů ze hry pana Trpišovského a pana Horejše je stejných. Jasně, jsou tam i rozdíly, ale oba jsou moderně smýšlející trenéři. Oba kladou důraz na fyzickou připravenost.