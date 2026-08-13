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Zavolal známý od babičky. A Van Buren zamířil do Česka. Forma? Cítím se free, říká

Václav Havlíček
  12:00

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Mick van Buren v akci během zápasu s Besiktasem Istanbul. | foto: ČTK

Když ho pozorujete v televizi nebo z tribuny při výkonu jeho profese – tedy na fotbalovém hřišti – vidíte zarputilého tvrďáka, o němž byste si sotva pomysleli, že se někdy usměje. Ale v civilu vám dovede dlouze a poutavě vyprávět o milované Praze i druhém domovu, který našel v Česku. „Nevadilo by vám, když si budeme povídat anglicky?“ nahodí Mick van Buren, útočník Hradce Králové.

Ne snad, že by česky neuměl, vždyť tu se dvěma přestávkami žije už deset let. „Ale pokud po mně chcete nějaké detaily, líp se vymáčknu v angličtině,“ vysvětluje.

A detaily jsou samozřejmě třeba.

Hradec i zásluhou Van Burena zažívá famózní vstup do sezony. V lize ještě neprohrál a po úchvatném sólu nizozemského forvarda proti norskému Tromsö proklouzl do třetího předkola Evropské ligy. Tam ve čtvrtek od 19.00 SELČ vyzve v odvetě na horké turecké půdě Besiktas Istanbul.

„Dost možná půjde pro hodně hráčů – včetně mě – o zápas s nejlepší atmosférou, před kterou jsme kdy hráli. Turečtí fanoušci jsou hluční, blázniví. Ale nic se nemění. Náš cíl je postup do Evropské ligy,“ burcuje.

Hodně principů ze hry pana Trpišovského a pana Horejše je stejných. Jasně, jsou tam i rozdíly, ale oba jsou moderně smýšlející trenéři. Oba kladou důraz na fyzickou připravenost.

Mick van Buren

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Górnik Zabrze vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
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  • 3.51
  • 2.98
Pafos FC vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 3.10
  • 3.79
  • 2.18
Besiktas Istanbul vs. FC Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.27
  • 5.91
  • 10.80
Universitatea Craiova vs. Kuopion Palloseura //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.39
  • 4.51
  • 8.10
Omonia Nikósie vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
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  • 8.78
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Víkingur Reykjavík vs. FC Thun //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:30
  • 2.38
  • 4.09
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KÍ Klaksvík vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:30
  • 4.81
  • 4.40
  • 1.65
CSKA Sofia vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
13.8. 20:00
  • 2.40
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  • 2.98
Anderlecht Brusel vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
13.8. 20:30
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  • 3.61
  • 2.40
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13.8. 20:30
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3. předkolo

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