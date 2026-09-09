Zastupující kapitán Sadílek. Liga mistrů vyžaduje něco jiného než naše soutěž

Pro Slavii je mrzuté, že pro úvodní zápas nemá stopera Tomáše Holeše ani tvůrce ofenzivní části hry Lukáše Provoda. Kvůli zranění chybí i Moses, Ouanda a Suleiman. Jinak by slávisté měli být kompletní.
Slavia vs. Lens
úvodní zápas Ligy mistrů
výkop čtvrtek 21.00
rozhodčí: Fotias - Meintanas, Papadakis (všichni Řecko)
„Nevidím rozdíl, jestli pásku mám, nebo ne. Vždycky pro tým odevzdám maximum,“ zdůraznil středopolař Sadílek.
Jaký zápas to pro vás bude osobně?
Jiný než v české lize. Obecně utkání v Lize mistrů vyžadují něco jiného.
Co konkrétně?
Nezlobte se, ale do detailů zacházet nechci.
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Slavia hraje Ligu mistrů druhý rok za sebou. Bude v ní jiná než v minulé sezoně, kdy jste ani jednou nevyhráli?
Základní atributy jsou stejné, byť nějaká obměna kádru tady je. Každopádně se musíme opřít o věci, které jsou nám vlastní.
O pevnou obranu, celoplošný presink a udeřit ze standardek?
Standardky jsou velmi důležitou součástí každého zápasu a my víme, že v nich máme sílu. Ano, chceme Lens potrápit právě ze standardek.
Cítíte, že vzhledem k losu Ligy mistrů máte proti francouzskému soupeři velkou šanci na vítězství?
Hodně nerad se dívám v programu do dálky. Radši se přikloním k frázi, že půjdeme zápas od zápasu. Máme velmi dobrého soupeře z Francie, skončili druzí, nedávno v Superpoháru porazili Paris St. Germain, který Ligu mistrů vyhrál teď dvakrát za sebou. Musíme podat velmi dobrý výkon, abychom uhráli pěkný výsledek.