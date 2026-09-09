Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zastupující kapitán Sadílek. Liga mistrů vyžaduje něco jiného než naše soutěž

Autor:
  19:46
Záložník Michal Sadílek ze Slavie odpovídá na tiskové konferenci před utkáním...

Záložník Michal Sadílek ze Slavie odpovídá na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů proti RC Lens. V úvodním duelu Champions League bude kapitánem. | foto: ČTK

Michal Sadílek na tréninku Slavie.
Lukáš Sadílek na tiskové konferenci Slavie.
Michal Sadílek a Tomáš Chorý na tréninku Slavie.
Michal Sadílek na tréninku Slavie.
5 fotografií
Jeden kapitán je zraněný už delší dobu, jeho první zástupce si zdravotní potíže přivodil o víkendu. Kapitánskou pásku ve fotbalové Slavii v úvodním utkání Ligy mistrů proti RC Lens tak na levou paži navlékne Michal Sadílek. „Byla by to pro mě velká čest, ale moje pozice na hřišti ani role v kabině se tím nezmění,“ ujistil.

Pro Slavii je mrzuté, že pro úvodní zápas nemá stopera Tomáše Holeše ani tvůrce ofenzivní části hry Lukáše Provoda. Kvůli zranění chybí i Moses, Ouanda a Suleiman. Jinak by slávisté měli být kompletní.

Slavia vs. Lens

úvodní zápas Ligy mistrů

výkop čtvrtek 21.00

rozhodčí: Fotias - Meintanas, Papadakis (všichni Řecko)

„Nevidím rozdíl, jestli pásku mám, nebo ne. Vždycky pro tým odevzdám maximum,“ zdůraznil středopolař Sadílek.

Jaký zápas to pro vás bude osobně?
Jiný než v české lize. Obecně utkání v Lize mistrů vyžadují něco jiného.

Co konkrétně?
Nezlobte se, ale do detailů zacházet nechci.

Komplimenty pro Slavii. Velmi nepříjemný soupeř a Eden je bouřlivý, říká kouč Lens

Slavia hraje Ligu mistrů druhý rok za sebou. Bude v ní jiná než v minulé sezoně, kdy jste ani jednou nevyhráli?
Základní atributy jsou stejné, byť nějaká obměna kádru tady je. Každopádně se musíme opřít o věci, které jsou nám vlastní.

O pevnou obranu, celoplošný presink a udeřit ze standardek?
Standardky jsou velmi důležitou součástí každého zápasu a my víme, že v nich máme sílu. Ano, chceme Lens potrápit právě ze standardek.

Cítíte, že vzhledem k losu Ligy mistrů máte proti francouzskému soupeři velkou šanci na vítězství?
Hodně nerad se dívám v programu do dálky. Radši se přikloním k frázi, že půjdeme zápas od zápasu. Máme velmi dobrého soupeře z Francie, skončili druzí, nedávno v Superpoháru porazili Paris St. Germain, který Ligu mistrů vyhrál teď dvakrát za sebou. Musíme podat velmi dobrý výkon, abychom uhráli pěkný výsledek.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Sporting CP Lisabon vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.69
  • 4.38
  • 4.76
Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.03
  • 21.60
  • 43.00
Neapol vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 6.03
  • 3.98
  • 1.63
Liverpool vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.75
  • 4.22
  • 4.52
PSV Eindhoven vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 1.43
  • 5.34
  • 6.83
Fenerbahce Istanbul vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 3.39
  • 3.59
  • 2.20
Como vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.86
  • 4.01
  • 3.90
SK Slavia Praha vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 2.58
  • 3.51
  • 2.68
Manchester United vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.11
  • 10.90
  • 21.80
Bayern Mnichov vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.10
  • 12.20
  • 22.00
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
2. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
3. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
4. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
5. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
6. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
7. ArsenalArsenal 0 0 0 0 0:0 0
8. AS ŘímAS Řím 0 0 0 0 0:0 0
9. Atlético MadridAtlético 0 0 0 0 0:0 0
10. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
11. Bayern MnichovBayern 0 0 0 0 0:0 0
12. Bodo/GlimtBodo/Glimt 0 0 0 0 0:0 0
13. ComoComo 0 0 0 0 0:0 0
14. PSV EindhovenEindhoven 0 0 0 0 0:0 0
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 0 0 0 0 0:0 0
16. Feyenoord RotterdamFeyenoord 0 0 0 0 0:0 0
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
18. Racing LensLens 0 0 0 0 0:0 0
19. LiverpoolLiverpool 0 0 0 0 0:0 0
20. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
21. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
22. Paris Saint-GermainPSG 0 0 0 0 0:0 0
23. RB LipskoRB Lipsko 0 0 0 0 0:0 0
24. Sabah BakuSabah 0 0 0 0 0:0 0
25. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
26. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 0 0 0 0 0:0 0
27. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 0 0 0 0 0:0 0
28. StuttgartStuttgart 0 0 0 0 0:0 0
29. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
30. Viking FK StavangerViking 0 0 0 0 0:0 0
31. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
32. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
33. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
34. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
35. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
36. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan

V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil...

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

Sestřih zápasu
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.

Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...

Jablonec – Baník 3:0, nejprve VAR odvolal Chalušovi gól, pak ho poslal ze hřiště

Sestřih zápasu
Matěj Polidar slaví se spoluhráči v 70. minutě třetí gól Jablonce proti Baníku.

Fotbalisté Jablonce v dohrávce 5. kola Chance Ligy porazili Baník Ostrava 3:0 a po třech zápasech naplno bodovali. Úvodní gól hostujícího Chaluše neplatil kvůli ofsajdu, načež skóre otevřel před...

9. září 2026  16:59,  aktualizováno  19:58

Zastupující kapitán Sadílek. Liga mistrů vyžaduje něco jiného než naše soutěž

Záložník Michal Sadílek ze Slavie odpovídá na tiskové konferenci před utkáním...

Jeden kapitán je zraněný už delší dobu, jeho první zástupce si zdravotní potíže přivodil o víkendu. Kapitánskou pásku ve fotbalové Slavii v úvodním utkání Ligy mistrů proti RC Lens tak na levou paži...

9. září 2026  19:46

ONLINE: Žižkov - Sparta 0:2, favorit odskakuje, trefuje se Jurásek

Sledujeme online
Matyáš Vojta (Sparta) slaví se spoluhráčem Josimarem Alcócerem úvodní gól proti...

Sparťanští fotbalisté vstupují do nového ročníku domácího poháru. V rámci 3. kola hrají v derby na půdě druholigové Viktorie Žižkov. Zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

9. září 2026  19:02,  aktualizováno  19:43

ONLINE: Barcelona vede v Lize mistrů nad Feyenoordem, pak v akci PSG i Arsenal

Sledujeme online
Raphinha slaví se spoluhráči z Barcelony gól už ve třetí minutě utkání proti...

Šesti středečními zápasy pokračuje program úvodního kola fotbalové Ligy mistrů. Od 18.45 hraje Barcelona proti Feyenoordu v akci je také nováček Viking Stavanger. Od 21 hodin pak nastoupí třeba...

9. září 2026  18:30,  aktualizováno  19:10

Komplimenty pro Slavii. Velmi nepříjemný soupeř a Eden je bouřlivý, říká kouč Lens

Dino Toppmöller,

Když během středečního večera dorazil na obhlídku stadionu v Edenu, Dino Toppmöller, trenér fotbalistů RC Lens, si vzpomněl, jak před dvěma lety čelil Slavii s Frankfurtem v Evropské lize. „Slavia,...

9. září 2026  19:02

ONLINE: Plzeň - Hradec Kr. 0:0, kdo ovládne souboj dvou tabulkových sousedů?

Sledujeme online
Zleva Mick van Buren (Hradec Králové) v souboji o míč s Merchasem Doskim z...

V tabulce je dělí jediný bod. Plzeňští fotbalisté hrají v dohrávce 5. kola Chance Ligy proti Hradci Králové, zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

9. září 2026  19:01

Už nechceme být outsideři! Španělský Betis září, střelecky ho táhne i kat Sparty

Útočník Betisu Troy Parrott (vlevo) slaví gól do sítě Lille.

Možná si jeho jméno ještě vybavíte, jelikož se v březnu hned dvakrát představil v Praze. Nejprve s Alkmaarem na Letné a pak s fotbalisty Irska v semifinále baráže o mistrovství světa v Edenu. Od léta...

9. září 2026  15:05

Přísný chlapík je zpátky ve Spartě. Na fyzickou přípravu bude zase dbát Clarup

Christian Clarup vedoucí fyzické přípravy fotbalistů Sparty.

Jeden ze strůjců předchozích ligových titulů je zpátky „doma na Strahově“. Christian Clarup se po roce vrací do Sparty. V pozici vedoucího fyzické přípravy nahrazuje Ian Colla, jenž v pondělí v klubu...

9. září 2026  14:50

Červenožlutá éra. Proč byl Šmicer Šušu a kdy si v Lens dal panáka na policii?

Premium
Vladimír Šmicer (vlevo) z Lens v zápase francouzského poháru s Lavalem Rok...

Už teď mu musí hlavou vířit desítky vzpomínek. V létě 1996 mu třicetitisícové Lens otevřelo náruč, on dal v prvních čtyřech zápasech tři góly a fanoušci se do něj zamilovali, i když neuměl slovo...

9. září 2026

Brankář Courtois nepomůže reprezentaci v Lize národů, na EURO se chce vrátit

Belgický brankář Thibaut Courtois během čtvrtfinálového zápasu proti Španělsku.

Brankář Realu Madrid Thibaut Courtois nepomůže belgické fotbalové reprezentaci v nadcházející Lize národů. V národním týmu však čtyřiatřicetiletý gólman nekončí, v kvalifikaci mistrovství Evropy v...

9. září 2026  11:22

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Messi si pořídil další fotbalový klub. Tentokrát lovil ve druhé španělské lize

Argentinec Lionel Messi reaguje ve finále MS se Španělskem.

Osminásobný držitel Zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Majoritní podíl získá od kolumbijské investiční společnosti TH Soluciones, která se...

9. září 2026  10:29

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan

V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil...

9. září 2026  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×