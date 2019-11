Frydrych krotil Messiho: Splněný sen. Na tohle jsem čekal celý život

„Odmala jsem měl sen zahrát si Ligu mistrů, teď se mi splnil. Mohl jsem stát na hřišti, poslouchat hymnu. Dá se říct, že jsem na to čekal celý život,“ líčil stoper, který příští rok v únoru oslaví třicetiny. „Jsem moc rád, že jsem se dočkal.“

A Messi? Strach jste z něj neměl?

Strach? To ne. Vždyť kde jinde si zahrát než v Barceloně? Když už to má přijít, tak ať to stojí za to.

VIDEO: Senzace na Camp Nou. Slavia veze bod z Barcelony

Ale mohlo být hůř: v prvním poločase vám barcelonský idol pláchl a trefil břevno.

To byla hodně nepříjemná situace. Udělal jsem chybičku, když jsem zareagoval na jeho první pohyb, on se pak jednoduše s balonem otočil. Snažil jsem se ho dohnat, i když to bylo těžké. Ondra Kúdela ho dobře vytlačil, já se ho ještě před střelou snažil rozhodit, naštěstí trefil jen spojnici.

Našlo se hodně lidí, kteří pochybovali o tom, jestli zvládnete nahradit Davida Hovorku. Dá se říct, že jste jim to trochu vrátil?

Já nepotřebuju nikomu nic vracet. Ve Slavii jsem už čtyři roky, zažil jsem různá období, různé trenéry. Snažím se v každém okamžiku dělat všechno naplno, abych byl připravený a pomohl týmu. Pro mě je hlavní, že jsme tu nedostali gól, a individuální výkon neřeším. Jsem rád, že jsme to tu zvládli, i když některé situace byly těžké. Ale pomáhali jsme si, bojovali jsme jeden za druhého, to bylo hlavní.

Berete takový zápas jako odměnu za trpělivost? Že jste vydržel ve Slavii i v dobách, kdy jste tolik nenastupoval?

Už mi to i někdo psal, že život to takhle vrací. Jsem jenom rád, že jsem tenhle zápas mohl odehrát a popasovat se s nejlepšími hráči na světě. Bylo pro mě velkou neznámou, jak si s tím poradím, jaké to bude. Jsem rád, že se nám to takhle povedlo.

Neměl jste chuť si po zápase říct Messimu o dres?

Ani ne, Messi neměl moc dobrou náladu. Co jsem stál vedle něj, ani jednou nepromluvil. Myslím, že po utkání šel rovnou do kabiny.

A co dál? Máte dva body, ale pořád teoretickou šanci na postup.

Je to povzbuzení, ale dva body jsou málo. Potřebovali bychom jich sbírat víc, ale remíza na Barceloně je pro nás určitě dobrá. V Lize mistrů tu neprohráli od roku 2013, takového výsledku si musíme vážit.