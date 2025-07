Konečně hraju, těšilo Frydrycha. Dal gól, další neuznali. Jsem trochu zklamaný, řekl

„To, že mi prominuli zbytek trestu, pro mě bylo povzbuzení, už mi zápasy chyběly,“ řekl Michal Frydrych. „Ale vzhledem k průběhu utkáním jsem z remízy trochu zklamaný.“

Tušil jste, že při gólu na 3:2 jste v ofsajdu?

Netušil. Původně mi rozhodčí říkal, že tam nejspíš byl nějaký jiný hráč, že to budou zkoumat. Podle záběrů jsme tam byl asi nějakých deset centimetrů. Snažil jsem se trochu odtlačit hráče přede mnou, abych se k té hlavičce dostal a bylo to možná o něco dříve, než mělo. Škoda. Byl by to můj skvělý návrat a výborný výsledek pro nás.

Už předtím jste ale dal gól na 2:1 křižnou střelou, přičemž většinou se prosazujete hlavou.

Když se podíváte na statistiky, dal jsem takových gólů už víc. Samozřejmě není to každý týden, ale nějaký třetí čtvrtý zpoza šestnáctky to asi bude. Na rozcvičce před každým zápasem si zkouším vždycky aspoň jednou takhle vystřelit, takže jsem rád, že se mi to povedlo.

Baníku vyšel vstup do utkání, když se po krásné akci na jeden dotek s Filipem Kubalou prosadil Matěj Šín. Co jste si říkal?

Věděli jsme, že jestli má Legia někde problémy, tak když zrychlíme naši hru nahoru a zkusíme se dostat přes jejich řady. Škoda, že jsme takových akcí nepřevedli víc, anebo nedotáhli ty, co jsme měli. Teď se ale připravíme na neděli na Teplice a pak na odvetu.

Ale od zhruba 28. minuty jste se pořádně nedostali k balonu a Legia srovnala. Čím to bylo?

V první půli byla Legia silnější s míčem, ale ve druhé jsme se srovnali a když jsme dali možná trošičku šťastný gól na 2:1, už jsem věřil, že stav udržíme, že si ten výsledek povezeme do Polska. Nicméně jedna nepohlídaná situace, jedna jejich akce po lajně nás stála vítězství.

Co jste si řekli o přestávce, že jste se ve druhém poločase opět zvedli?

Že musíme být blíže u hráčů, nenechávat jim tolik prostoru a zamezit tomu, aby měli čas na rozehrávku.

V závěru to vypadalo, že některým domácím hráčům docházely síly. Bylo to tak?

Přece jen nehrajeme každý zápas s tak silným týmem, a oni opravdu silní jsou, umějí držet míč, takže vesměs celý zápas běháte bez balonu, což bere síly. Ale je začátek sezony, ještě si musíme zvyknout na to tempo. I pro mě to byl zápas po třech měsících, když nepočítám přípravu, takže jsem rád, že jsem ho vydržel celý. Věřím, že odvetu zvládneme a půjdeme dál.

Mohlo se projevit i to, že váš soupeř si odložil víkendové utkání v lize, zatímco vy jste prohráli na hřišti Bohemians?

To bych neřekl. Ostatně oni už nějaké tři soutěžní utkání odehráli. V tom začátku sezony je lepší být ve větším zápasovém zatížení, protože už nemusíte třeba tolik trénovat. Natrénovaní jsme z přípravy, takže pokud vynecháte nějaký ligový zápas, nemusíte už start soutěže chytnout. Kdybychom nedostali ten hloupý gól na dva dva, byli bychom veselejší.

Čekal jste takový výkon Legie, jejíž hráči se výborně pohybovali a doplňovali, protože proti Aktobe v předchozím předkole Evropské ligy herně nepřesvědčila?

Proti Aktobe neukázali všechno, co umějí. Vypadalo to v obou těch zápasech, že hráli tak nějak na údržbu, aby postoupili. Dneska se ale její hráči chtěli ukázat, předvedli svou kvalitu. Přece jenom jsou to skoro všichni cizinci, techničtí hráči, pořád v pohybu, rádi rotují na různé pozice, takže je velmi těžké zachytávat jejich náběhy, přebírat je, takže jsem rád, že jsme to jakž takž zvládli.

Souhlasíte, že do odvety je všechno otevřené, byť jste doma nevyhráli?

Určitě. A i když třeba Legia byla silnější s míčem, dostali jsme se do zakončení, dali jsme dva góly. Hosté měli problém dostávat se k naší brance, i když nějaké náznaky a šance měli. Jen jsme si měli pohlídat tu akci před jejich druhým gólem...

Pokud jde o prominutí vašeho trestu, tak je to s dvouměsíční podmínkou. Pokud byste byl vyloučený, případný další trest by se vám o čtyři prominuté zápasy zvýšil. Co tomu říkáte?

K tomu se dneska nechci vůbec vyjadřovat.