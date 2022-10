Od začátku zápasu musíme být aktivnější, přeje si Bílek před Interem

Vydržet co nejdéle bez inkasované branky, nenechat se soupeřem zatlačit a být více aktivní. „Víme, že to bude nesmírně těžké, že domácí hrají o postup do osmifinále Ligy mistrů. Ale my nemáme co ztratit. Pokud do utkání dobře vstoupíme a výsledek pro nás bude delší dobu příznivý, tak věřím, že jsme schopni tady odehrát dobré utkání,“ řekl trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek v útrobách stadionu San Siro v Miláně.