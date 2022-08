Znovu tři obránci? Máme dvě varianty, jak vzadu nastoupíme, naznačil Bílek

„Zatím to na mě působí pořád stejně. Cítím to jako hráči. Nesmírně se na zápas těšíme. Víme, že hrajeme proti obrovsky kvalitnímu protivníkovi, ale zároveň cítíme šanci ho porazit,“ vykládal

sedmapadesátiletý Bílek na tiskové konferenci před rozhodující bitvou proti Karabachu ve čtvrtém předkole prestižní evropské soutěže.

Z Baku si jeho tým minulý týden přivezl nadějný výsledek 0:0, úterní odveta v Doosan Areně začíná v 21 hodin.

ONLINE: Plzeň vs. Karabach podrobná reportáž v úterý od 21:00

Je to pro vás jeden z nejdůležitějších zápasů v klubové trenérské kariéře?

Ani tohle nevnímám, i když to tak pravděpodobně bude. Můžeme udělat krok do Ligy mistrů. Já ji nikdy nezažil, většina týmu také ne. Je to pro nás obrovská výzva. Víme, že doma jsme silní a budeme mít obrovskou podporu fanoušků. Věřím, že opět předvedeme poctivou hru a budeme v ofenzivě ještě kvalitnější a nebezpečnější než minule. Když každý hráč podá nadstandardní výkon, do Ligy mistrů půjdeme.

Detaily asi neprozradíte, přesto, kudy k tomu vede cesta?

Kvalita Karabachu v ofenzivě je veliká. Všichni hráči jsou technicky i rychlostně výborně vybavení. Nesmíme jim dát ani kousek prostoru, je potřeba hrát co nejvíc daleko od naší brány, po zisku míče musíme být přesní a chodit rychle nahoru. Známe jejich kvality, ale víme i to, jak se do nich dostat.

Očekáváte podobný zápas jako u nich?

Bude to zřejmě hodně podobné. Znovu jsem se koukal na utkání Karabachu v Budapešti proti Ferencvárosi. Domácí dostali branku, hru otevřeli a to je přesně to, co Karabach chce. Tohle my nesmíme dopustit a musíme na to myslet od první minuty.

Chybět vám bude kapitán Hejda. Přikloníte se přesto vzadu k variantě se třemi obránci?

Máme dvě varianty, jak hrát. Jedna z nich je na tři obránce.

V Karabachu v tomto systému zvládl Jemelka pro něj nezvyklý post levého obránce. Je pravděpodobné, že se tam opět objeví?

Uvidíme po tréninku. Ale Venca první zápas zvládl vlevo velmi dobře, je velká pravděpodobnost, že na tomto postu opět nastoupí.

Naznačíte trochu, jak by vypadala ta druhá varianta sestavy?

Uvidíme, můžu se rozhodnout až v úterý dopoledne. Varianty máme dvě, obě jedenáctky jsou kvalitní, všichni chtějí hrát a jsou maximálně zkoncentrovaní.

V Karabachu se Mosquera dostal pod tlak zbytečnou žlutou kartou. Působíte na tým i v tom směru, aby přemíra motivace nebyla na škodu?

Rozebírali jsme to s ním, byla to úplně zbytečná věc. Vzápětí měl souboj, ve skluzu vzal čistě balon, ale bylo to na hraně. Kdyby sudí písknul, bylo to pro nás nesmírně těžké. Všichni musíme být v disciplíně naprosto stoprocentní. Nesmíme si dovolit reagovat na soupeře ani na sudího. Jen koncentrovaný výkon nás může posunout k vysněnému cíli.

Vaši asistenti Pavel Horváth či Marek Bakoš Ligu mistrů jako hráči zažili. Je to výhoda v tom směru, jak nyní mohou na tým působit?

Ten zápas je moc důležitý, ale takticky je stejně důležité i každé ligové utkání. Když zaváháte, tabulka odskakuje. V Plzni jsme na tlak zvyklí, víme, o co hrajeme. Věřím, že nebudeme nervóznější než v jakémkoliv jiném utkání. Že to z hráčů prvním dotekem s míčem spadne a odvedou skvělý výkon.

V čem vidíte největší výhodu domácího prostředí?

Každému týmu se hraje doma lépe. Bude vyprodáno, hráči budou vnímat podporu fanoušků, takové zápasy si přejí hrát. Naše motivace je obrovská. Jsme kousek, ale pořád je to strašně daleko. Nicméně dlouhodobě se nám doma daří a já věřím, že tu bilanci udržíme.