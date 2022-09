Bílek: Možné je všechno, budeme se snažit naši sérii prodloužit i na Barceloně

Ve středu ve stejném chrámu povede fotbalového outsidera do souboje v Lize mistrů. Už bez vlasů, zato s jasnou strategií.

Trenére, čeká vás první zápas Ligy mistrů v životě. Jak to na vás působí?

Hlavně jsme rádi, že tu můžeme být. Českou ligu jsme vyhráli zaslouženě. Zaslouženě jsme postoupili z předkol. A teď je před námi obrovská výzva v nejsilnější možné skupině, ve které navíc hned na úvod potkáme největšího favorita. Jsem zvědavý, jak si s tím poradíme. Kluci se těší a nepochybuju, že to bezvadně odpracují. Pak uvidíme, na co to bude stačit.

Ještě zpátky do roku 1991. Jaké to bylo? Barcelonu trénoval slavný Cruyff.

Zápas na Nou Campu, to může být jen jednou za život. Svátek. Čest.

Jste teď v roli trenéra nervóznější?

Myslím, že jsem o něco klidnější než jako hráč. Ale je těžké si přesně vybavit, co bylo před třiceti lety. S Betisem jsme hráli o záchranu a věděli jsme, že to v Barceloně bude nesmírně těžké. Plzeň je vítěz ligy, mužstvo je daleko sebevědomější.

A Barcelona?

Ta je pořád mimořádná. Teď v létě navíc výborně posílila. Ať nastoupí kdokoli, bude to pro nás obrovská zkouška. Jsme outsider skupiny a nemáme co ztratit, ale nepřijeli jsme na výlet.

Viktorka neprohrála posledních čtyřiatřicet soutěžních zápasů. Co byste dal za to, kdyby jich před středeční půlnocí bylo pětatřicet?

Rozhodně bychom měli ohromnou radost. Třeba Vallecanu se tu na začátku sezony podařilo remizovat 0:0. Všechno je možné. My se budeme maximálně snažit, abychom tu naši šňůru prodloužili. Hlavní je, abychom věřili tomu, že se to může podařit. K dobrému výsledku nestačí jen dobře pracovat, ale potřebujete taky velkou dávku sebevědomí, protože budeme často pod velikým tlakem. My musíme být schopní z toho tlaku konstruktivně vyjet a být pro soupeře i nebezpeční.

Slavia tu před třemi lety taky šokovala bezgólovou remízou. Budete se inspirovat její hrou?

Na ten zápas si dobře pamatuju, Slavia odehrála skvělý zápas. Vytvořila hodně úzký blok, její defenziva byla výborná. My sice hrajeme trošku jinak, ale poučení zůstává: směrem dozadu být maximálně pozorní. Barcelona má výjimečné útočné hráče, ale ti ze středu pole jsou neméně nebezpeční. Pedri, Gavi a kdokoli další. Musíme eliminovat i jejich náběhy.

Rok 2019: slávistický záložník Petr Ševčík se pokouší zastavit Lionela Messiho z Barcelony.

To asi budete opakovat celý podzim, že? Čeká vás ještě Inter Milán a Bayern Mnichov.

Všechny zápasy, které v Lize mistrů odehrajeme, budou stejně těžké. My jsme rádi, že je můžeme absolvovat, protože nám ukážou, na jaké úrovni jsme.

Zajímá vás, jak Barcelona nastoupí? Její trenér Xavi prý chystá změny.

Nepřipravujeme se na základní jedenáctku soupeře, ale na vlastní výkon. Hra Barcelony se nemění. Dominantní držení míče a hodně krátkých přihrávek, které soupeře co nejvíc unaví. Trošku se to změnilo s příchodem Lewandowského, který je jako hrotový útočník velice silný v pokutovém území. Ale Barcelona má tolik skvělých hráčů, že musíme být připravení na všechny.