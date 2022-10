Bez Lewandowského. Ale soupeř nebude slabší, tvrdí plzeňský kouč Bílek

I proto do Česka přiletěla bez řady opor včetně té největší, útočníka Roberta Lewandowského. „On znamená obrovskou kvalitu, je to výjimečný hráč. Ale rozhodně si nemyslím, že Barcelona bez něj bude slabší,“ tvrdí ovšem plzeňský trenér Michal Bílek před úterním utkáním šestého kola, které v Doosan Areně začne ve 21 hodin.

Takže necítíte ani malou úlevu, že nenastoupí?

To spíš fanoušci by si ho tady určitě přáli vidět, je to hráč světové extratřídy. Ale podívejte se na jejich kádr. Co jméno to obrovská kvalita.

Plzeň - Barcelona Úterý 21.00 online

Myslíte, že soupeř při jeho absenci změní trochu herní styl?

V prvním utkání nám Lewandowski ukázal své kvality. Nejen v pokutovém území, po celé ploše to je nesmírně platný hráč. Nemyslím si však, že Barcelona bez něj změní výrazně způsob hry. Očekávám kombinace, hodně krátkých přihrávek a náběhů za obranu.

S čím půjdete do utkání vy?

Bude to velmi těžký a složitý zápas, kvalita soupeře je obrovská. Ale je to pro nás loučení s Ligou mistrů a uděláme maximum pro to, aby byl výsledek přijatelný. Fanoušci se těší, poženou nás, bude to zase velký fotbalový svátek.

Ani vy nejste kompletní, bylo těžké skládat sestavu bez zraněných a vykartovaných hráčů?

Je pravda, že zraněných máme dost zraněných, k tomu nemůže kvůli kartám hrát Mosquera. Ve Zlíně jsme si s tím poradili, teď to samozřejmě bude nepoměrně těžší utkání. Věřím, že hráči, kteří nastoupí, odvedou maximum. Hlavně v ofenzivě nám hráči scházejí, ale nedá se nic dělat. S tím musíte počítat, zvlášť na konci podzimní části.

Může být sestava stejná jako minulou sobotu ve Zlíně? Třeba i s ohledem na blížící se sobotní souboj se Spartou?

Mohla by být stejná. A když nebude stejná, bude jiná… (smích) Pokud se podíváte na naši soupisku, není tam moc prostoru na velké změny. Není to příjemná situace. Ale zdraví hráči jsou v plné síle a připravení na hřišti odevzdat maximum. O tom jsem přesvědčený. Uvidíme, na co to bude stačit.

Také obrana Barcelony je prořídlá. Může být zranitelnější?

Chceme dosáhnout dobrého výsledku. K tomu je třeba hrát aktivně a vstřelit gól, to jednoznačně. Uděláme maximum. Soupeři chybí někteří střední obránci, nicméně si nemyslím, že budou v defenzivě slabší. Mají velikou kvalitu a nečeká nás lehčí utkání jen kvůli tomu, že někteří hráči do Plzně nepřijeli.

Může být inspirací druhý poločas proti Bayernu, kterému jste doma vstřelili dvě branky?

Vůbec nám nevyšel první poločas. Ve druhém jsme se vzchopili, vstřelili dvě branky. Samozřejmě, kdyby nebyl výsledek po půli 0:4, asi by i druhá půle byla složitější. I tak to pro nás bylo povzbuzení. Chceme dosáhnout dobrého výsledku. To znamená dobře bránit, ale i v útoku hrát tak, abychom byli co nejvíce nebezpeční.