Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet

Václav Havlíček
  7:59
Od našeho zpravodaje v Itálii - Jeho přestupem vyslali lize jasný vzkaz. Máme peníze a nebojíme se nakupovat. Fotbalová Sigma si pořídila šikovného záložníka Michala Berana za bezmála 75 milionů korun, čímž setsakramentsky překonala klubový rekord v částce utracené za jednoho hráče. I pro Jablonec, odkud Beran na Hanou přišel, šlo o největší klubový obchod.
U míče je olomoucký záložník Michal Beran, sleduje ho Cher Ndour z Fiorentiny.

U míče je olomoucký záložník Michal Beran, sleduje ho Cher Ndour z Fiorentiny. | foto: SK Sigma Olomouc

Olomoucký brankář Jan Koutný se marně natahuje po míči, který do jeho sítě...
Edin Dzeko z Fiorentiny se přetlačuje o míč s Janem Králem z Olomouce.
Hráči Fiorentiny slaví vedení nad Sigmou.
Roberto Piccoli posílí míč do sítě Olomouce a zařizuje vedení Fiorentiny.
6 fotografií

Ještě je brzy na hodnocení toho, jestli šlo, či nešlo a zdařilou investici. Beran v prvních zápasech v novém dresu ukázal záblesky geniality, ale že by se hned stal rozdílovým prvkem Sigmy? To také ne.

Ve čtvrtek večer na hřiště italské Fiorentiny nicméně v zápase prvního kola Konferenční ligy patřil navzdory porážce 0:2 k nejlepším hráčům Sigmy. Možná byl vůbec tím nejlepším. „Na tohle utkání jsem se hrozně těšil, byl to jeden ze zápasů, kvůli kterému jsem přestupoval. Vyšel mi tak, jak jsem si představoval, jen výsledek mohl být lepší,“ posteskl si Beran.

I on sám vnímá svoji velkolepou cenovku. Na Andrův stadion doletěl v září se svým agentem Jiřím Müllerem vrtulníkem, aby se po podpisu pětileté smlouvy co nejrychleji vrátil na reprezentační sraz. „Určitě to není lehké, ale abych se přiznal, nedoléhá to na mě vůbec. Věřím, že jsem v Sigmě na dlouho. Snažím se užívat si fotbal, hrát nejlépe, jak můžu,“ pravil Beran.

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

„Jsme přesvědčení, že vynaložené prostředky se nám vyplatí a Michal nám pomůže k naplnění našich ambici. Jeho příchod zapadá do dlouhodobé strategie budování klubu,“ prohlásil předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Beran prohlásil, že první dva zápasy v novém působišti se necítil v ideálním rozpoložení, což bylo vidět. „Asi jsem čekal, že se adaptuji rychleji, na druhou stranu jsem v Olomouci tři týdny. Teď už se cítím super, ačkoliv pořád mám v zápase věci, které bych mohl řešit lépe,“ uvědomoval si.

Že zatím Beran dosud nebyl úplně v provozní teplotě, si všimli i jeho spoluhráči. „Když máte v týmu takového fotbalistu, tak budete sami proti sobě, pokud ho budete vynechávat. Musíme mu dát co nejvíc míčů, protože každý vidí, že je to fotbalista. Je pak občas škoda, že si pak jako dnes připadá jak na tenise, že míče létají přes něj. Na tom musíme zapracovat,“ vypozoroval už dříve obránce Sigmy Jiří Sláma.

Proti Fiorentině nastoupil tradičně ve středu zálohy po boku Tihomira Kostadinova. A trenér Sigmy Tomáš Janotka chválil: „Proti silnému soupeři ukázal svoji sílu v plné kráse.“

Skutečně. Bylo ho plné hřiště, tvořil, kombinoval, odebíral míče. Takový výkon od něj očekáváte.

Možná to překvapí, ale statisticky se u nás zapojuje do hry stejně aktivně jako v Jablonci. V počtu přihrávek se dokonce dostal ještě nad svoji jabloneckou štaci.

Tomáš Janotkatrenér SK Sigma Olomouc

Kolega Kostadinov byl ze čtvrteční spolupráce nadšený. „Michal je výborný hráč, má skvělou kvalitu na míči, super techniku. Chodí si pro balony, nebojí se hrát. Hrálo se mi vedle něj dobře,“ kvitoval olomoucký středopolař.

„Zápas mu sedl, odběhal obrovské množství kilometrů, skvěle načítal a vyzobával druhé balony, měli jsme díky němu spoustu územních zisků. Navíc dokázal také spoustu balonů udržet. Možná to překvapí, ale statisticky se u nás zapojuje do hry stejně aktivně jako v Jablonci. V počtu přihrávek se dokonce dostal ještě nad svoji jabloneckou štaci,“ pochvaloval si kouč Janotka Beranovu vzrůstající výkonnost.

Krásné Beranovo období. Chybí ale góly

Teď musí Beran nastavenou úroveň opět zopakovat. A to už v neděli, kdy v lize nastoupí od 15.30 na Andrově stadionu právě proti Jablonci. „Hrozně se těším, chci Jablonec porazit. Určitě za výhru vypíšu nějaké občerstvení do kabiny,“ slíbil.

„Musím říct, že období, které teď zažívám, je krásné. Reprezentace, přestup do Olomouce… jsem hodně vděčný, o tomhle jsem odmalička snil,“ culil se majitel 155 ligových startů, které nasbíral také v barvách Liberce, Slavie, Pardubic a Bohemians.

Za tu dobu si připsal tři góly a devět asistencí. I to svědčí o tom, že Beran nebude hráčem, který bude sbírat body podobně jako záložník Filip Zorvan, který po konci v Sigmě nakonec zakotvil v Jablonci. Olomoucký novic by ale měl být platný hlavně při výstavbě hry a odebírání míčů.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka v utkání s Fiorentinou.

Jenže právě střílení gólů a kvalitní zakončení je momentálně to, co Sigmu trápí nejvíc. Za posledních pět ligových zápasů se v barvách Olomouce prosadil pouze útočník Daniel Vašulín, ten je ovšem momentálně zraněný.

Pracujeme na zakončování každý den!“ ubezpečil Beran. „Snažíme se tomu věnovat maximální pozornost, musíme se snažit zakončit každou situaci,“ ví pětadvacetiletý záložník.

Proti Fiorentině – a ostatně i minulou neděli na půdě Bohemians – se dostal do slibné střelecké příležitosti. Jenže gól nevstřelil.

„Možná se do střelby budu muset tlačit víc. Nikdy jsem to na sebe moc nebral, ale tím, jak jsem starší, asi budu muset začít. Je potřeba, aby se k Vašulínovi někdo přidal,“ přemítal Beran.

Ostatně, je i jeho úkolem, aby se ofenzivní vzezření Sigmy zkrášlilo. Za 75 milionů korun to od hráče zkrátka očekáváte…

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

2. kolo

HNK Rijeka vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.79
  • 3.32
  • 2.35
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 1 1 0 0 5:0 3
2. AEK LarnakaLarnaka 1 1 0 0 4:0 3
3. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 1 1 0 0 4:1 3
3. AC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 4:1 3
5. FC Lausanne-SportLausanne 1 1 0 0 3:0 3
6. NK CeljeCelje 1 1 0 0 3:1 3
7. Crystal PalaceCrystal Palace 1 1 0 0 2:0 3
8. Rayo VallecanoRayo Vallecano 1 1 0 0 2:0 3
8. Raków ČenstochováRaków 1 1 0 0 2:0 3
10. FiorentinaFiorentina 1 1 0 0 2:0 3
11. Šachtar DoněckŠachtar 1 1 0 0 3:2 3
12. RC ŠtrasburkŠtrasburk 1 1 0 0 2:1 3
13. Jagiellonia BělostokBělostok 1 1 0 0 1:0 3
13. Noah ArmavirFC Noah 1 1 0 0 1:0 3
15. MohučMohuč 1 1 0 0 1:0 3
16. SamsunsporSamsunspor 1 1 0 0 1:0 3
17. KF DritaDrita 1 0 1 0 1:1 1
18. Kuopion PalloseuraKuopio 1 0 1 0 1:1 1
19. Shelbourne FCShelbourne 1 0 1 0 0:0 1
20. BK HäckenHäcken 1 0 1 0 0:0 1
21. Aberdeen FCAberdeen 1 0 0 1 2:3 0
22. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:2 0
23. Omonia NikósieOmonia Nikósie 1 0 0 1 0:1 0
24. Legia VaršavaLegia 1 0 0 1 0:1 0
25. Hamrun Spartan FCHamrun 1 0 0 1 0:1 0
26. HNK RijekaRijeka 1 0 0 1 0:1 0
27. AEK AtényAEK Atény 1 0 0 1 1:3 0
28. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 0:2 0
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 1 0 0 1 0:2 0
28. Škendija TetovoŠkendija 1 0 0 1 0:2 0
31. Universitatea CraiovaU. Craiova 1 0 0 1 0:2 0
32. Rapid VídeňRapid Vídeň 1 0 0 1 1:4 0
33. Shamrock RoversShamrock 1 0 0 1 1:4 0
34. BreidablikBreidablik 1 0 0 1 0:3 0
35. AZ AlkmaarAlkmaar 1 0 0 1 0:4 0
36. Lincoln Red ImpsLincoln 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho přestupem vyslali lize jasný vzkaz. Máme peníze a nebojíme se nakupovat. Fotbalová Sigma si pořídila šikovného záložníka Michala Berana za bezmála 75 milionů korun, čímž setsakramentsky...

3. října 2025  7:59

Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách...

3. října 2025  6:59

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

Poprvé v klubové historii hráli ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté v úvodním duelu Konferenční ligy padli 0:2 na Fiorentině. S nulou vydrželi půl hodiny, než skóre...

2. října 2025  23:17

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný....

2. října 2025  23:12

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

2. října 2025  22:48,  aktualizováno 

Rijeka před zápasem se Spartou prohrála v Konferenční lize v Arménii

Fotbalisté Rijeky na úvod Konferenční ligy prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Příští soupeř pražské Sparty hrál hodinu bez vyloučeného záložníka Nika Jankoviče, který dostal přímo červenou...

2. října 2025  21:25

Karabec dvakrát asistoval při výhře Lyonu, Šulc nedal penaltu. Horníček opět s nulou

Fotbalisté Sportingu Braga vyhráli v Evropské lize na hřišti Celticu Glasgow 2:0 a jsou jedním ze sedmi týmů, které mají po dvou kolech stoprocentní bodový zisk. Lukáš Horníček udržel i podruhé v...

2. října 2025  21:17

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

2. října 2025  20:59

Karvinský Bužek dostal stop na dva zápasy, Sparta a Zlín zaplatí za pyrotechniku

Karvinský fotbalista Alexandr Bužek dostal od disciplinární komise trest na dva zápasy za vyloučení v utkání 10. kola první ligy na Slovácku. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace...

2. října 2025  17:53

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

2. října 2025  16:30

Florentské Lužánky, Džeko stále při chuti. Proč jste v krizi? ptají se Italové Sigmy

Od našeho zpravodaje v Itálii Když přicházíte na kolosální betonový stadion Artemio Franchi ve Florencii, dýchne na vás závan historie. Polovina ochozů není osazená sedačkami, na protilehlé tribuně chybí střecha. Pro fotbalisty...

2. října 2025  14:20

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.