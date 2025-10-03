Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet

Ještě je brzy na hodnocení toho, jestli šlo, či nešlo a zdařilou investici. Beran v prvních zápasech v novém dresu ukázal záblesky geniality, ale že by se hned stal rozdílovým prvkem Sigmy? To také ne.
Ve čtvrtek večer na hřiště italské Fiorentiny nicméně v zápase prvního kola Konferenční ligy patřil navzdory porážce 0:2 k nejlepším hráčům Sigmy. Možná byl vůbec tím nejlepším. „Na tohle utkání jsem se hrozně těšil, byl to jeden ze zápasů, kvůli kterému jsem přestupoval. Vyšel mi tak, jak jsem si představoval, jen výsledek mohl být lepší,“ posteskl si Beran.
I on sám vnímá svoji velkolepou cenovku. Na Andrův stadion doletěl v září se svým agentem Jiřím Müllerem vrtulníkem, aby se po podpisu pětileté smlouvy co nejrychleji vrátil na reprezentační sraz. „Určitě to není lehké, ale abych se přiznal, nedoléhá to na mě vůbec. Věřím, že jsem v Sigmě na dlouho. Snažím se užívat si fotbal, hrát nejlépe, jak můžu,“ pravil Beran.
Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru
„Jsme přesvědčení, že vynaložené prostředky se nám vyplatí a Michal nám pomůže k naplnění našich ambici. Jeho příchod zapadá do dlouhodobé strategie budování klubu,“ prohlásil předseda Sigmy Ondřej Navrátil.
Beran prohlásil, že první dva zápasy v novém působišti se necítil v ideálním rozpoložení, což bylo vidět. „Asi jsem čekal, že se adaptuji rychleji, na druhou stranu jsem v Olomouci tři týdny. Teď už se cítím super, ačkoliv pořád mám v zápase věci, které bych mohl řešit lépe,“ uvědomoval si.
Že zatím Beran dosud nebyl úplně v provozní teplotě, si všimli i jeho spoluhráči. „Když máte v týmu takového fotbalistu, tak budete sami proti sobě, pokud ho budete vynechávat. Musíme mu dát co nejvíc míčů, protože každý vidí, že je to fotbalista. Je pak občas škoda, že si pak jako dnes připadá jak na tenise, že míče létají přes něj. Na tom musíme zapracovat,“ vypozoroval už dříve obránce Sigmy Jiří Sláma.
Proti Fiorentině nastoupil tradičně ve středu zálohy po boku Tihomira Kostadinova. A trenér Sigmy Tomáš Janotka chválil: „Proti silnému soupeři ukázal svoji sílu v plné kráse.“
Skutečně. Bylo ho plné hřiště, tvořil, kombinoval, odebíral míče. Takový výkon od něj očekáváte.
Možná to překvapí, ale statisticky se u nás zapojuje do hry stejně aktivně jako v Jablonci. V počtu přihrávek se dokonce dostal ještě nad svoji jabloneckou štaci.
Tomáš Janotkatrenér SK Sigma Olomouc
Kolega Kostadinov byl ze čtvrteční spolupráce nadšený. „Michal je výborný hráč, má skvělou kvalitu na míči, super techniku. Chodí si pro balony, nebojí se hrát. Hrálo se mi vedle něj dobře,“ kvitoval olomoucký středopolař.
„Zápas mu sedl, odběhal obrovské množství kilometrů, skvěle načítal a vyzobával druhé balony, měli jsme díky němu spoustu územních zisků. Navíc dokázal také spoustu balonů udržet. Možná to překvapí, ale statisticky se u nás zapojuje do hry stejně aktivně jako v Jablonci. V počtu přihrávek se dokonce dostal ještě nad svoji jabloneckou štaci,“ pochvaloval si kouč Janotka Beranovu vzrůstající výkonnost.
Krásné Beranovo období. Chybí ale góly
Teď musí Beran nastavenou úroveň opět zopakovat. A to už v neděli, kdy v lize nastoupí od 15.30 na Andrově stadionu právě proti Jablonci. „Hrozně se těším, chci Jablonec porazit. Určitě za výhru vypíšu nějaké občerstvení do kabiny,“ slíbil.
„Musím říct, že období, které teď zažívám, je krásné. Reprezentace, přestup do Olomouce… jsem hodně vděčný, o tomhle jsem odmalička snil,“ culil se majitel 155 ligových startů, které nasbíral také v barvách Liberce, Slavie, Pardubic a Bohemians.
Za tu dobu si připsal tři góly a devět asistencí. I to svědčí o tom, že Beran nebude hráčem, který bude sbírat body podobně jako záložník Filip Zorvan, který po konci v Sigmě nakonec zakotvil v Jablonci. Olomoucký novic by ale měl být platný hlavně při výstavbě hry a odebírání míčů.
Jenže právě střílení gólů a kvalitní zakončení je momentálně to, co Sigmu trápí nejvíc. Za posledních pět ligových zápasů se v barvách Olomouce prosadil pouze útočník Daniel Vašulín, ten je ovšem momentálně zraněný.
Pracujeme na zakončování každý den!“ ubezpečil Beran. „Snažíme se tomu věnovat maximální pozornost, musíme se snažit zakončit každou situaci,“ ví pětadvacetiletý záložník.
Proti Fiorentině – a ostatně i minulou neděli na půdě Bohemians – se dostal do slibné střelecké příležitosti. Jenže gól nevstřelil.
„Možná se do střelby budu muset tlačit víc. Nikdy jsem to na sebe moc nebral, ale tím, jak jsem starší, asi budu muset začít. Je potřeba, aby se k Vašulínovi někdo přidal,“ přemítal Beran.
Ostatně, je i jeho úkolem, aby se ofenzivní vzezření Sigmy zkrášlilo. Za 75 milionů korun to od hráče zkrátka očekáváte…