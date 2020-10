Každý zápas v Evropské lize je zážitek, říká liberecký záložník Beran

„Mám z toho všeho skvělý pocit, je super, co se mi povedlo. Ale vím, že jsem si to všechno vybojoval díky tvrdé práci, a jsem rád, že se teď vyplácí,“ tvrdí teprve 20letý špílmachr Liberce Michal Beran. V závěru minulé prvoligové sezony zazářil tak výrazně, že ho koupila mistrovská Slavia. V létě se ale do jejího užšího kádru ještě neprobil, tak podle dohody putoval na hostování zpátky pod Ještěd.

Jak na vás zapůsobila, byť bez diváků, atmosféra Evropské ligy?

Každý zápas je neuvěřitelný zážitek a přináší nové zkušenosti. Jsme moc rádi, že jsme si ten postup do skupiny vybojovali a teď si to můžeme užívat. Soupeři jsou výborní a můžeme se srovnávat s těmi skoro nejlepšími týmy z evropských soutěží. Skupina Evropské ligy je splněný sen, pak už je jen Liga mistrů.

CZ Bělehrad - Liberec Od 18.55 online

Proti Gentu jste odehrál necelou hodinu, jak jste pak prožíval z lavičky závěr, kdy jste bránili těsný náskok?Nervy to byly velké, ale pořád jsem věřil, že si ty tři body nenecháme utéct, protože jako tým jsme hrozně silní. Povedlo se, bylo to pro nás obrovské vítězství, asi s tím nikdo moc nepočítal.

Kádr Liberce se přes léto výrazně obměnil, tvořil se za pochodu, dalo se předpokládat, že se vám bude v úvodu sezony tak dařit?

Výborní hráči odešli, ale výborní zase přišli a šlo jen o to se co nejrychleji sehrát. Naštěstí nám stačilo pár zápasů, hlavně proti Plzni jsme se chytli, a už to jelo. Tým máme výborný, rozumíme si mezi sebou, i díky tomu se nám daří a ta Evropská liga je splněný cíl pro všechny.

Čeká vás zápas v Bělehradě proti Crvené Zvezdě, co víte o soupeři?Detailní rozbor nás teprve čeká, ale zatím nám trenéři říkali, že Bělehrad bude, zejména doma, ještě silnější soupeř než Gent. Uvidíme, jestli za domácí nastoupí Kanga, kterého známe ze Sparty. Když má den, je nebezpečný, ale oni mají tak kvalitní tým, že je v něm určitě víc ještě nebezpečnějších hráčů. Budeme muset dobře bránit, čekat na brejky, snad se nám něco vepředu povede a budeme zase úspěšní.

Postup do elitní fáze Evropské ligy znamená pro Liberec kromě prestiže a peněz do kasy také možnost hrát zápasy...

...jsme za to hrozně moc rádi. Je mi líto kluků z ostatních klubů, kteří místo zápasů jen sedí doma, to už si ani nedokážu představit. A myslím, že to bude pro nás, Spartu a Slavii obrovská výhoda proti ostatním ligovým týmům, až se naše liga zase rozjede. Snad to bude co nejdřív. Soupeři možná budou odpočatější, ale my zase rozehraní a to by nám mělo pomoct.