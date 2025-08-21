Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Díky tomuto triumfu Hanáci rozehrají čtvrté předkolo Evropské ligy ve švédském Malmö. Pokud doléčí drobné bolístky, vemte jed, že u toho bude i 21letý Mikulenka, jeden ze symbolů nové Sigmy.
Ještě před dvěma lety kopal dorosteneckou ligu. V další sezoně pomohl béčku k historickému stříbru ve druhé lize a pak už následoval strmý vzestup.
„Já si před dvěma lety ani nepředstavoval, že bych se vůbec mohl dostat do áčka. Když jsem viděl, jak tehdy mladí kluci v Sigmě nedostávali příležitost, nevěřil jsem tomu,“ přizná usměvavý blonďák.
Komentář pana Trpišovského mě každopádně potěšil, ale pak jsou taky lidé, kteří mi píšou, že jsem kok..