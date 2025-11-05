Už jste asi slyšeli, že jde o nový rekord Champions League. Nejmladší borec, který kdy zasáhl do slavné soutěže.
„Anglie má spoustu fotbalistů a jednou za čas se takhle zázračný hráč narodí,“ poznamenal slávistický obránce David Zima. „Když se na něj podívám, nechápu. Já v patnácti vypadal úplně jinak, byl jsem dítě, on je silově vyvinutý, skoro dospělý. Určitě má nějaké fyzické nedostatky, ale na hřišti působí, že je mu devatenáct nebo dvacet.“
Dowman je produktem vychvalované akademie Hale End, která jen v posledních letech dodala pro áčko Arsenalu kromě hvězdného Bukaya Saky (24 let) také záložníka Ethana Nwaneriho (18 let), obránce Mylese Lewise-Skellyho (19 let) nebo i útočníka Andreho Harriman-Annouse (17 let).
I on svůj evropský debut prožil v úterý na Slavii, jenže v konkurenci Dowmana, který až v poslední den letošního roku oslaví šestnácté narozeniny, zůstává jeho jméno lehce stranou.
Příběh vytáhlého školáka s kudrnatou ofinou a rovnátky, který už nyní patří do anglické devatenáctky a je jejím nejmladším střelcem, totiž nemá obdoby.
„Má neskutečné sebevědomí a odvahu,“ ocenil kouč Mikel Arteta. „Vleze na hřiště a hned si dovolí jít jeden na jednoho, vybojuje faul, pokračuje pořád stejně. Takové věci se nenaučíte, musíte je mít v sobě. Potom je úplně jedno, co máte napsáno v pase a kolik je vám let. Maxe jsme hodili do vody a on bez problémů plaval.“
A nutno podotknout, že to nebylo poprvé.
Nejmladší hráči v historii Ligy mistrů
Od začátku sezony už dvakrát zasáhl do utkání anglické Premier League, při domácí premiéře proti Leedsu (5:0) po pár minutách na hřišti hned vybojoval penaltu. Před týdnem se stal zase v Ligovém poháru nejmladším hráčem, který za Arsenal nastoupil v základní sestavě. S Brightonem zvládl přes sedmdesát minut. Zhruba dvacet jich teď přidal v Edenu.
V Arsenalu, kterému fandí celá jeho rodina, je od šesti let a už ve třinácti nastoupil za jeho osmnáctku.
Od čtrnácti trénuje s áčkem, ale v minulé sezoně byl ještě moc mladý, trenér Arteta ho nemohl nasadit do ostrého zápasu. Na Ostrovech jsou na to regule. Jako mladistvý se Dowman ani nemůže převlékat a sprchovat se zbytkem týmu, společně s ostatními mladíky do osmnácti let sedí v oddělené šatně; jde o ochranné doporučení přímo od anglické fotbalové asociace.
„Když přišel na hřiště, vnímal jsem ho, ale přiznávám, že jsem vůbec netušil, že mu je teprve patnáct let,“ divil se slávistický kapitán Lukáš Provod. „Klobouk dolů před ním. A my v Edenu si můžeme odškrtnout, že nejmladší hráč v historii Ligy mistrů nastoupil právě tady.“
Dowman, o jediný den ještě ročník 2009, překonal pět let starý rekord útočníka Youssoufy Moukoka z Dortmundu. Nejmladším hráčem, který kdy v Lize mistrů nastoupil od začátku, je barcelonský Lamine Yamal, kterému bylo v říjnu 2023 v zápase s Portem přesně 16 let a 83 dní.
Právě s Yamalem má přitom Dowman na první pohled dost společného.
Podobný post, ladný pohyb, jemná technika a skvělá levá noha. Všimli jste si, jak se v úterý večer kapitán Saka ihned po historickém střídání ze své výsostné pozice na pravém kraji přesunul na druhou stranu, aby mladý Dowman mohl hrát tam, kde se cítí nejlépe?
I to svědčí o jeho silném postavení.
„Věci, které teď běžně předvádí v zápasech, jsme od něj vídali už minulý rok na tréninku. Jeho vývoj je neskutečně rychlý. I spoluhráči to vidí a důvěřují mu, v zápase ho hledají přihrávkami, což vám samo o sobě řekne hodně,“ pravil Arteta.
Na Slavii měl během necelých dvaceti minut osmnáct doteků s balonem, byť o něj (většinou) proti přesile šestkrát přišel.
„Jenže taky ustál tvrdé souboje, což je v jeho věku neuvěřitelné, naprosto nevídané. Dokonce jsme na něj měli speciální video,“ přiznával zpětně Trpišovský. Když Dowman před týdnem nastoupil proti Brightonu, zavedenému týmu z Premier League, ze všech hráčů na hřišti měl nejvíc úspěšných driblinků i vítězných soubojů. „Pro Arsenal je fantastické, že si dovede takového hráče, stejně jako například Lewise-Skellyho, vychovat z vlastní akademie,“ pokračoval slávistický kouč.
„Největší zásluhu na tom všem má jeho rodina,“ zmínil Arteta. „Jak ho vychovali, jaké prostředí pro něj vytvořili, jak on sám je v hlavě nastavený. Prostě úžasné.“
Nebojí se. Věří si. Má sebevědomí.
„V životě jsem neviděl takhle sebejistého patnáctiletého kluka. V prvním týmu Arsenalu!“ připomíná sám sobě i ostatním zkušený záložník a reprezentant Declan Rice, který je jedním z Dowmanových mentorů. „Když mi jednou volal přes FaceTime a měl na sobě školní uniformu, říkal jsem si, že to snad ani není možné. Vždyť před pár dny nastoupil v Premier League!“
Ano, Dowman je samozřejmě stále školou povinný, takže na středu ráno mu Arteta nejspíš musel vyřídit omluvenku. Teprve příští rok dokončí tzv. secondary school, což je anglická obdoba druhého stupně na základní škole.
„Určitě ho odteď budu sledovat a věřím, že jako fotbalista dál poroste,“ popřál mu Provod.
Kam až se Dowman od pohárového debutu v Edenu odrazí?