Děkuji fotbalu a mým superhrdinům. Pochettina dojal senzační postup

„Dostat Tottenham do finále se podobá zázraku. Na začátku sezony nám nikdo nevěřil, teď jsme hodně blízko k celkovému vítězství,“ rozplýval se Pochettino. „Nemůžu pořádně ani mluvit. Děkuju fotbalu, děkuju hráčům, jsou to hrdinové, superhrdinové...“

Tottenham minulý týden doma podlehl Ajaxu 0:1 a po prvním poločase semifinálové odvety prohrával 0:2. Brazilec Lucas ale mezi 54. a 59. minutou vyrovnal a v šesté minutě nastavení rozhodl o výhře 3:2, čímž dokonal neuvěřitelný obrat.

„Celá druhá půle byla ohromná. První poločas skončil krutým výsledkem. Nezasloužili jsme si prohrávat nula dva, protože jsme si vytvořili mnoho šancí. Ale o pauze jsme udělali nějaké změny a začali hrát. Vždycky jsme věřili a nikdy se nevzdali. Právě proto jsme ve finále,“ dodal Pochettino.



S Tottenhamem nikdy nic nevyhrál, jako trenér žádnou trofej ještě nezískal. A nyní se před ním rovnou otevírá šance na tu nejcennější.

„V průběhu pěti let v Tottenhamu jsem byl na hráče hodně přísný, aby ze sebe vydali maximum. Teď jsem se od nich hodně naučil. Jsou to ti nejlepší učitelé a já jsem jim hrozně vděčný,“ uvedl Pochettino, jenž dřív vedl Southampton a Espaňol Barcelona.



Ve finále v Madridu se Tottenham prvního června střetne s Liverpoolem.

„Byla to pro nás úžasná sezona na novém stadionu a stejně úžasné by bylo tuhle kapitolu uzavřít vítězstvím ve finále. Bude to skvělý zápas, který si všichni užijeme,“ řekl Pochettino.