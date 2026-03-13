Mám smíšené pocity, hodnotil Vojta gól Alkmaaru. Spartu po půli trápila únava

Štěpán Ťalský
  9:30
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - První gól ve sparťanském dresu sice náležitě oslavil, spokojený ale po závěrečném hvizdu být nemohl. „Pocity jsou smíšené, protože jsme zápas nezvládli, jak jsme chtěli. Ale ten výsledek je hratelný a na Letné to za týden můžeme zvládnout,“ věří útočník Matyáš Vojta po porážce 1:2 s Alkmaarem v osmifinále fotbalové Konferenční ligy.
Sparťanský útočník Matyáš Vojta se snaží zpracovat balon v utkání s Alkmaarem.

Sparťanský útočník Matyáš Vojta se snaží zpracovat balon v utkání s Alkmaarem. | foto: AP

Stoper Alkmaaru Wouter Goes hlavičkuje před Matyášem Vojtou ze Sparty.
Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě.
Sparťanští fotbalisté po porážce 1:2 v Alkmaaru.
Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům po utkání v Alkmaaru.


V evropské pohárové soutěži číslo tři se trefil podruhé, poprvé to bylo ještě v barvách Mladé Boleslavi před více než šestnácti měsíci proti Betisu při senzační výhře 2:1.

Ve čtvrtek uťal čekání v 50. minutě, když ve vápně chytře nastavil nohu do Irvingovy skákavé střely a usměrnil ji k tyči mimo dosah gólmana.

Velkou šanci měl i v první půli, to si pro změnu na dlouhou nohu zpracovával centr, zvládl přehodit gólmana, ale pak ztratil rovnováhu a dobíhající Sonne dost možná tušil, že je v ofsajdu, po balonu nešel, takže ho domácí zadáci mohli odkopnout.

Obě situace měly jedno společné – přišly v úvodu poločasů. Ty Spartě vyšly, ale jinak byla po většinu zápasu horším týmem.

Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

„Ke druhému poločasu jsme nastoupili dobře, soupeře jsme presovali, zatlačili ho a vyústilo to v gól. Bohužel jsme to nevydrželi celý druhý poločas a Alkmaar pak rozhodl,“ oddechoval Vojta v rozhovoru pro Nova Sport.

„Ve druhé půli jsme změnili rozestavení a trošku styl, což nám pomohlo. Škoda, ze jsme to nevydrželi déle. Oni byli dobří směrem dopředu, ale kdybychom hráli takhle od začátku a vydrželi to až do konce, mohlo to dopadnout líp. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme byli vyplivnutí a docházely nám sily,“ zamyslel se pak v mixzóně mezi novináři obránce Jaroslav Zelený.

Problém s tím udržet tempo má Sparta dlouhodobě.

Radost sparťanských fotbalistů z gólu v Alkmaaru.

Před několika dny v derby v Edenu ve druhém poločase nedokázala navázat na ten první, nechala se soupeřem zatlačit a ten pak skóre třemi góly otočil.

Gólman Surovčík, jednoznačně nejlepší hráč Pražanů, po čtvrtečním utkání s Alkmaarem přístup některých hráčů kritizoval.

Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo

„Já měl od začátku problémy sám se sebou, takže nechci hodnotit ostatní. Od 70. minuty jsem toho měl dost a přišlo mi, že jsem na hřišti byl zbytečný. Je možné, že se kluci cítili podobně, měli těžké nohy a kvůli tomu jsme nebyli schopní pořádně podržet balon,“ krčil rameny Zelený.

„Někteří kluci mleli z posledního, druhou půli jsme se nechali zatlačit, Alkmaar je kvalitní a šance si pak dokázal vytvořit. Myslím ale, že jsme to celkem přežili a máme příští čtvrtek, abychom to napravili,“ přidal Vojta.

I díky zmíněnému Surovčíkovi není Sparta bez šance. Musí ale předvést lepší výkon, a hlavně udržet tempo po celý zápas.

„Hratelné to je. Dvě sezony zpět jsme prohráli s Dinamem Záhřeb 1:3 a pak doma postoupili. Jeden gól není nic. Atmosféra na Letné nám určitě pomůže, což už se stalo několikrát, takže nic není ztracené,“ uzavřel Zelený.


Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off




Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

A teď křest ohněm. Sigma má dál naději. Trávník? Nebyl ideální, posteskli si hosté

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Remíza v osmifinále Konferenční ligy proti bundesligovému týmu? Kdo by to nebral. Olomoucká Sigma především v prvním poločase favorita potrápila a do odvety si za týden poveze nadějný výsledek 0:0. V...

13. března 2026  7:38

Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo

Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Nebýt jeho, fotbalová Sparta by už po úvodním osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru neměla o co hrát. Gólman Jakub Surovčík předvedl několik parádních zákroků. „I u mě by se pár chyb našlo, ale asi...

13. března 2026  7:05

Horníček v Evropské lize neodvrátil porážku Bragy s Ferencvárosem

Bamidele Yusuf z Ferencvárose zpracovává míč, sleduje ho Sikou Niakate z Bragy.

Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli 0:2 na hřišti Ferencvárose Budapešť. Italské derby Boloňa - AS Řím skončilo 1:1, střídající domácí...

12. března 2026  21:13,  aktualizováno  23:41

Sigma - Mohuč 0:0, klidný zápas. Domácí dvakrát zachránil ofsajd, mohli i vyhrát

Olomoučtí fotbalisté děkují fanouškům po úvodním osmifinále Konferenční ligy...

Dvakrát sice lovil brankář Koutný míč ze sítě, jenže v obou případech skórovali fotbalisté Mohuče po ofsajdu. I proto nakonec Sigma Olomouc v úvodním osmifinále Konferenční ligy remizovala 0:0 s...

12. března 2026  23:16

Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům po utkání v Alkmaaru.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Několikrát v průběhu druhé půle jen frustrovaně rozhodil rukama, když jeho svěřenci zase odevzdali soupeři míč dlouhým nákopem a pokračovali v pasivním herním projevu. „Ten zápas se mi nelíbil. V...

12. března 2026  22:05

Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani

Luis Palma (uprostřed) z Lechu Poznaň a Mikael Ishak (vlevo z Šachtaru.

Fotbalisté Šachtaru Doněck v úvodním osmifinále Konferenční ligy vyhráli v Poznani 3:1. Postupující narazí na Alkmaar, nebo Spartu, nizozemský tým ve čtvrtek doma zvítězil 2:1. Rijeka na vlastním...

12. března 2026  21:40

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

12. března 2026  20:28,  aktualizováno  20:43

Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl

Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že íránský fotbalový tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpeční není vhodné, aby se turnaje spolupořádaného USA zúčastnil. Ve...

12. března 2026  17:41

Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR

Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nemůže potrestat fyzioterapeuta Daniela Bergera ze Slavie za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové...

12. března 2026  17:32

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...

12. března 2026  17:03

Jen 10 minut ve vedení, 16 inkasovaných gólů a Anglie v Lize mistrů trpí. Únavou?

Zklamaný trenér Manchesteru City Pep Guardiola v zápase s Realem Madrid.

Třeba to byla jen náhoda. Anebo spíš důrazné varování? Zástupci nejbohatší soutěže světa se po úvodní sadě osmifinálových zápasů fotbalové Ligy mistrů každopádně sbírají z mrákot. Šest zápasů, šest...

12. března 2026  16:18

