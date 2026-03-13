Mám smíšené pocity, hodnotil Vojta gól Alkmaaru. Spartu po půli trápila únava

V evropské pohárové soutěži číslo tři se trefil podruhé, poprvé to bylo ještě v barvách Mladé Boleslavi před více než šestnácti měsíci proti Betisu při senzační výhře 2:1.
Ve čtvrtek uťal čekání v 50. minutě, když ve vápně chytře nastavil nohu do Irvingovy skákavé střely a usměrnil ji k tyči mimo dosah gólmana.
Velkou šanci měl i v první půli, to si pro změnu na dlouhou nohu zpracovával centr, zvládl přehodit gólmana, ale pak ztratil rovnováhu a dobíhající Sonne dost možná tušil, že je v ofsajdu, po balonu nešel, takže ho domácí zadáci mohli odkopnout.
Obě situace měly jedno společné – přišly v úvodu poločasů. Ty Spartě vyšly, ale jinak byla po většinu zápasu horším týmem.
Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné
„Ke druhému poločasu jsme nastoupili dobře, soupeře jsme presovali, zatlačili ho a vyústilo to v gól. Bohužel jsme to nevydrželi celý druhý poločas a Alkmaar pak rozhodl,“ oddechoval Vojta v rozhovoru pro Nova Sport.
„Ve druhé půli jsme změnili rozestavení a trošku styl, což nám pomohlo. Škoda, ze jsme to nevydrželi déle. Oni byli dobří směrem dopředu, ale kdybychom hráli takhle od začátku a vydrželi to až do konce, mohlo to dopadnout líp. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme byli vyplivnutí a docházely nám sily,“ zamyslel se pak v mixzóně mezi novináři obránce Jaroslav Zelený.
Problém s tím udržet tempo má Sparta dlouhodobě.
Před několika dny v derby v Edenu ve druhém poločase nedokázala navázat na ten první, nechala se soupeřem zatlačit a ten pak skóre třemi góly otočil.
Gólman Surovčík, jednoznačně nejlepší hráč Pražanů, po čtvrtečním utkání s Alkmaarem přístup některých hráčů kritizoval.
Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo
„Já měl od začátku problémy sám se sebou, takže nechci hodnotit ostatní. Od 70. minuty jsem toho měl dost a přišlo mi, že jsem na hřišti byl zbytečný. Je možné, že se kluci cítili podobně, měli těžké nohy a kvůli tomu jsme nebyli schopní pořádně podržet balon,“ krčil rameny Zelený.
„Někteří kluci mleli z posledního, druhou půli jsme se nechali zatlačit, Alkmaar je kvalitní a šance si pak dokázal vytvořit. Myslím ale, že jsme to celkem přežili a máme příští čtvrtek, abychom to napravili,“ přidal Vojta.
I díky zmíněnému Surovčíkovi není Sparta bez šance. Musí ale předvést lepší výkon, a hlavně udržet tempo po celý zápas.
„Hratelné to je. Dvě sezony zpět jsme prohráli s Dinamem Záhřeb 1:3 a pak doma postoupili. Jeden gól není nic. Atmosféra na Letné nám určitě pomůže, což už se stalo několikrát, takže nic není ztracené,“ uzavřel Zelený.