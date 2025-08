10:40

Dodnes si živě vybaví, jak na něj trenéři houkli: „Vagy, pojď na to!“ Stručně, jasně, výstižně. Vzpomínáte? „Myslel jsem si, že se mi to jen zdá. Ale nebyl to sen. A hlavně vůbec nebyl čas přemýšlet. Navlékl jsem dres, dostal tři míče do prstů a šup do brány.“ V osmnácti letech. Se slávistickou hvězdou na srdci. Ve vypjatém osmifinále Evropské ligy proti skotským Rangers, na které se v boji o Ligu mistrů chystají plzeňští fotbalisté.