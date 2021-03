Kostelník vidí ve Vágnerovi nového Čecha: Je to sice mladé ouško, ale ustojí to

Osmnáctiletý klučina, který za sebou neměl jediný zápas mezi dospělými. „To víte, že mě zamrazilo. Seděl jsem u televize a vařilo se to ve mně. Zvládni to! Zvládni to! Jako bych šel do branky sám,“ vyprávěl Petr Kostelník, jenž šéfuje brankářům ve slávistické akademii.

Matese, jak mu říká, zná roky a čtvrteční půlhodinka proti Glasgow Rangers ho jen utvrdila v názoru: „Jednou z něj bude velký brankář. Má podobné parametry jako Petr Čech.“

194 centimetrů, 84 kilo. Středoškolák, který studuje sportovní management. Mladší brácha hraje za Slavii hokej.

„Pracovitý, nadaný, přirozeně inteligentní. Navíc levák. Přesně jako Čechíno,“ dodal Kostelník.

Zatímco zraněná slávistická jednička Kolář čekala na šití tváře po brutálním zákroku, do hry vklouznul Vágner. Stejné to bude možná až do zbytku sezony, protože Kolářovi na rentgenu zjistili zlomeninu čelní dutiny. Jinými slovy: nejméně pět týdnů pauza a pak zřejmě ochranná přilba.

Slavia nemá na výběr, Kolář byl při báječné jízdě nedotknutelnou postavou. Jeho dlouholetý náhradník Kovář je spíš šoumen a skvělý motivátor do kabiny. Nadějný Stejskal, lednová posila z Boleslavi, si natrhl sval.

Takže Vágner, ročník 2003!

„Klepaly se mi nohy, ale trenéři opakovali, že chytat umím: Užij si to, nekomplikuj si to. Měl jsem štěstí, že jsem si chytil první balon, pak už jsem byl v klidu,“ líčil zelenáč.

Po tréninku mu nedělá problém, že spolu s nejmladšími sbírá míče a uklízí přenosné branky. V neděli by měl mít ligovou premiéru proti Opavě, v dubnu bude následovat čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu!

„Je to sice mladé ouško, ale ustojí to. Je silný fyzicky i mentálně. Stejně jako Petr Čech,“ říká Kostelník. Čech měl raketovou kariéru. V Plzni ho odchovali, v Blšanech chytal ligu, Sparta ho jako teenagera koupila za 20 milionů a po angažmá ve francouzském Rennes putoval za nesmrtelností do Chelsea.

Vágner je na startu. Ve třinácti přišel z pražského Tempa do Slavie, postupoval mládežnickými kategoriemi a ve čtvrtek nedostal gól od Rangers. Co bude dál? Brankářský expert Kostelník odpoví: „Bacha na něj. Když vyběhnul na hřiště, říkal jsem si: Přichází tvoje velká chvíle, chlapče. Můžeš jít v Čechových stopách.“

Tak uvidíme.