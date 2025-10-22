Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

  11:14
Kapitán plzeňských fotbalistů Matěj Vydra utrpěl v sobotním ligovém zápase na stadionu Bohemians zranění, proto neodletěl ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Jak dlouho bude třiatřicetiletý útočník mimo hru, zatím není jasné. Nový trenér Martin Hyský věří, že Viktoria dokáže výpadek jedné z hlavních opor nahradit. Řekl to novinářům před odletem do italské metropole.

Plzeňský kapitán Matěj Vydra (vpravo) uniká obránci Raemaerkersovi z Ferencvárose Budapešť v utkání Evropské ligy. | foto: AP

Vydru v sobotu při jubilejním 100. startu v české lize v 17. minutě ostře přišlápl domácí stoper Benson Sakala, sudí Jakub Wulkan zákrok jako nedovolený neposoudil. Český reprezentant poté několik desítek sekund na trávníku viditelně kulhal, zápas nicméně dohrál. Zranění, které si ze souboje odnesl, mu ale zřejmě v nejbližších duelech nedovolí nastoupit.

Vydra je od začátku sezony jedním ze dvou kapitánů Viktorie vedle zkušeného stopera Lukáše Hejdy, který už v základní sestavě nehraje.

V sobotu na stadionu Bohemians při vítězné premiéře trenéra Hyského nastoupil po změně v rozestavení na pozici podhrota. S šesti brankami je aktuálně druhým nejlepší střelcem ligové sezony, i když dvě kola vynechal kvůli trestu za vyloučení. Prosadil se i ve dvou zápasech evropských pohárů a v MOL Cupu.

Trenér Martin Hyský při své premiéře na lavičce Plzně

„Vypadnutí každého hráče z kádru je komplikace. U Matěje Vydry speciálně, protože je to hráč, který v poslední době táhne Plzeň. Má velmi dobrou formu. Na druhou stranu ten kádr je tady velmi dobře složený, šanci dostanou jiní hráči,“ řekl Hyský.

„Už když jsem sem přišel, tak moje první slova k týmu byla, že vidím a cítím, že tady jsou opravdu kvalitní hráči. Takže věřím, že i takovýhle výpadek nahradíme. Kdo zítra bude místo Matěje začínat, to si ještě necháme pro sebe,“ dodal padesátiletý trenér.

