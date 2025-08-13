A teď Šulcíka, přeje si Vydra. Po Rangers mrzutý nebyl: Obrat? Asi nadlidský úkol

Asi chápete, že Šulcík je reprezentant Pavel Šulc, který před pár dny odešel z Plzně do francouzského Lyonu a už na podzim či v lednu může být ve Štruncových sadech zpátky jako soupeř.
Jistí účastníci Evropské ligy
AS Řím, Porto, Lille, Dinamo Záhřeb, Betis Sevilla, Aston Villa, Lyon, Freiburg, Nottingham, Boloňa, Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Viktoria Plzeň, Feyenoord, Salcburk, Nice
Umíte si to představit?
Viktoria se na evropskou soutěž číslo dvě těší. Po úterní odvetě se skotskými Rangers si definitivně zavřela pozlacenou bránu s nápisem Champions League. Soupeře z Glasgow sice v odvetě přehrála, zvítězila 2:1, jenže v součtu s venkovním výsledkem 0:3 byl postup vzdálený.
„Mrzutý nejsem. Věděli jsme, že bude nadlidský úkol tohle otočit. Přesto jsme si za tím od prvních minut šli, vedli jsme a šlapali jsme do nich,“ líbilo se Vydrovi.
Zatímco ve Skotsku byla Plzeň uťáplá a nijaká, doma, kde s třígólovým mankem neměla co ztratit, to rozbalila. Už ofenzivně laděná sestava naznačila, kudy chce zápas vést.
To mohlo klapnout. I když Plzeň v Lize mistrů nebude, zjistila: jde to i bez Šulce
S Vydrou byli v útoku i Rafiu Durosinmi a Prince Adu.
„Což pro nás všechny byla novinka, protože jsme takhle nehráli snad ani v přípravě,“ řekl Vydra. „Oba kluci jsou nesmírně silní, což ukázali. Rafik dal gól, jenom mně a Princovi to bohužel tolik nelepilo.“
Právě ghanský útočník Adu zapařil hned několik šancí. Ale také Vydra měl minimálně dvě slušné příležitosti, z kterých mohl a měl vstřelit gól.
„Mám pocit, že náznaky jsme měli už venku, jen jsme je nedokázali přetlačit v gól, který by nám směrem do odvety pomohl. Tady jsme šli vabank, tlačili na obránce a příležitostí bylo fakt mraky,“ kroutil hlavou Vydra ještě po zápase. „Kdybychom dali na dva nula, možná by se z toho pos....“
Což se nestalo.
Dokdy měl v sobě vlastně kapitán víru v obrat?
„Do kolen nás dostal vyrovnávací gól,“ připouští. „Ale pořád jsme chtěli zápas aspoň vyhrát pro fanoušky, kteří byli skvělí. Jsem rád, že i když jsme nepostoupili, vítězství jsme jim dali.“
V Glasgow odehrál Vydra necelou hodinu, doma v Plzni odmakal celý zápas a ještě v závěru zaujal sprintovým návratem přes celé hřiště.
„Nechtěl jsem se na to vykašlat,“ odpověděl. „Všichni víte, že se snažím maximálně pomoct týmu. Ať už jsou to podobné návraty dozadu, nebo střílení gólů,“ pokračoval.
Mimochodem, pro Plzeň byl úterní výkon i konečný výsledek důležitý ještě z jednoho důvodů. Dokázala si, že se na svůj strop může dostat i bez opěvovaného lídra Šulce. Třeba právě odvážným ofenzivním pojetím.
„Jak jsme nastoupili, určitě může být varianta dál,“ tuší Vydra. Ale nechtěl do sestavy mluvit trenérovi.
Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu, jak dál. Výhru s Rangers si budeme připomínat
Ten na tiskovce chvíli před ním pravil: „Od chvíle, co jsme s kolegy přišli prochází mužstvo třetí rekonstrukcí. První proběhla hned na začátku, další po vlně odchodů Hranáče nebo Chorého. Třetí je tady právě nyní a my všichni jsme viděli, že to můžeme zvládnout.“
Kapitán Vydra to viděl také.