Vydra klábosil s Fernandesem. Prý běháme jako blázni, líčil po prohře

Viktoria elitní fotbalovou značku dlouho trápila, právě Vydra na začátku druhého poločasu potrestal minelu gólmana Onany a poslal Plzeň do vedení.

Ale dánský tank Rasmus Höjlund dvěma trefami skóre otočil. Vítěznou branku vstřelil v 88. minutě poté, co si skvěle zpracoval přihrávku od Fernandese, snadno přetlačil střídajícího mladíka Sojku a křižnou střelou nedal brankáři Jedličkovi šanci.

Bolí to hodně? Minimálně bod byl blízko.

Hrozně mě to mrzí, dali jsme do toho víc než sto procent. Po taktické stránce jsme to zvládli výborně, ten bod jsme si asi zasloužili. Ale v závěru ukázali kvalitu, nám už docházely síly.

Na začátku druhé půle jste využili chybné rozehrávky brankáře Onany. Kiksů už kamerunský gólman nastřádal hodně, připravovali jste se i na tuhle variantu?

Jo, věděli jsme, že chybu může udělat, i těžký terén tomu napomohl. Dobře jsme vystoupili, Šulcík (Pavel Šulc) vystihl rozehrávku a dokázali jsme jeho chybu potrestat. Ale potom United zvýšili obrátky a bohužel to otočili.

Bál jste se, aby vám do střely ještě neskočil obránce?

Když mi Pavel dával přihrávku prakticky před prázdnou branku, říkal jsem si: Hlavně to nepo... Naštěstí jsem nikoho netrefil. (smích) Ale jak říkám, moc mě mrzí, že nám to nepřineslo ani bod.

Museli jste po zápas povzbudit mladíka Sojku, který během vítězné akce soupeře neuhlídal při standardní situaci Höjlunda?

Dal nám dva góly, jeho střídání Manchesteru výrazně pomohlo. Sašovi Sojkovi se nic vyčítat nedá, sám jsem poznal, jak těžké je takového hráče bránit. On při té standardce přesně věděl, co udělá.

Za stavu 1:1 jste měl ještě jednu velkou šanci, ale střela šla těsně vedle branky. Co se tam stalo?

To si hodně vyčítám. Míč přede mnou někdo lehce tečoval a já se ve vápně špatně zorientoval. Tohle jde za mnou. Kdybych dal gól, zápas by dopadl jinak. Moje blbost.

Bylo znát, že ve druhém poločase Manchester zvýšil obrátky. Docházely vám v závěru síly?

Na konci možná trochu ano. Mají nového trenéra, pro všechny je to start ze stejné lajny, každý se chce ukázat. Bylo cítit, že to chtějí otočit, hlavně hráči z lavičky tomu hrozně pomohli. Škoda, že jsme bod neurvali, byl blízko. Ale na tým jsem pyšný, obětovali jsme tomu všechno, skákali do střel, Martin Jedlička pochytal hodně tutovek. Chybělo málo.

Fotbalisté Manchesteru United se v Plzni radují z gólu.

Hřeje vás alespoň to, že jste s top klubem v Evropě drželi krok?

Mám smíšené pocity. Bod nemáme, což mě strašně mrzí. Ale dokázali jsme se Manchesteru vyrovnat. Víme, jak kvalitní jsou na balonu, my jsme do toho dali české srdíčko, chtěli to urvat za každou cenu.

Pochválil vás za to i Bruno Fernandes, když jste si povídali?

My se bavili obecně, o rodině, o dětech. Ale Bruno mi říkal, že proti českým klubům i českému nároďáku se mu hraje strašně špatně. Že prý běháme jako blázni. (smích)

Také jste Manchester United v první půli nepustili do žádné šance.

Dobře jsme se posouvali, hráli v bloku, proti takovému týmu se asi nic jiného ani hrát nedá. První půle byla dobrá, druhou jsme začali skvěle, ale pak se ukázala kvalita Premier League.

Byl to zatím nejtěžší zápas v Evropské lize?

Na úrovni s Frankfurtem. To byly z mého pohledu dva nejtěžší zápasy.

I přes porážku se s devíti body stále držíte na postupových příčkách. S pohárovým podzimem jste spokojený?

Asi ano. Ale pár bodů jsme poztráceli. Doma s Ludogorcem, pak hlavně v Soluni... Ale zase bod z Frankfurtu byl něco extra, myslím, že můžeme být spokojení.