Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Autor:
  23:58
Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských fotbalistů Matěj Vydra sledoval už vystřídaný z lavičky. Viděl, jak v posledních vteřinách nastavení jeho tým proti Ferencvárosi inkasoval gól na 1:1. „Stalo se nám to poněkolikáté v sezoně. Těžko se mi to hodnotí slušnými slovy,“ povzdechl si Vydra v televizním rozhovoru.
Plzeňský kapitán Matěj Vydra (vpravo) uniká obránci Raemaerkersovi z...

Plzeňský kapitán Matěj Vydra (vpravo) uniká obránci Raemaerkersovi z Ferencvárose Budapešť v utkání Evropské ligy. | foto: AP

Pesič (číslo 8) srovnal proti Plzni v samotném závěru.
Rafiu Durosinmi zařídil v Maďarsku Plzni vedení.
Obránce Ferencvárose Makreckis pravděpodobně zapomněl, že v desáté minutě...
13 fotografií

Nebylo to poprvé, co Plzeň v letošní sezoně neuhrála v zápase tři body, přestože ještě v nastavení vedla.

V domácí soutěži přišla o vítězství proti Jablonci i proti Slovácku. Vedla také v Liberci, na Spartě. V Budapešti navíc víc než poločas hrála proti deseti.

„Jsme jak děcka někde na dvorku, jako by nám to bylo jedno. Nemáme disciplínu. Zbytečně se pouštíme do tří hráčů, oni hru otočí, dají centr a je to jedna jedna,“ říkal Vydra do kamer televize Nova Sport. „Pokazili jsme to na plné čáře.“

Přitom soupeř bylo dlouho neškodný, první šanci měl po hodině hry. A do závěru byla také jediná. Jenže Plzeňští z několika nadějných možností druhou branku nepřidali, aby duel rozhodli.

„Na kdyby se nehraje. Nedokážeme dát pojišťovací gól, stvrdit vítězství, pak se strachujeme do posledních vteřin. Zase nás to vytrestalo. Štve mě to. Takhle rozjetý zápas,“ litoval Vydra.

„Vedeme, hrajeme proti deseti, ale nedokážeme to dohrát. Asi je někde chyba, když se nám to nestalo poprvé.“

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

„Před zápasem bychom bod asi brali. Pokazili jsme si to sami. Mužstvo jako je Plzeň by tohle ztratit nemělo. V pohárech jsme odehráli spoustu zápasů, tohle se stávat nemůže. Jsme smutní, ale můžeme si za to sami,“ zdůraznil plzeňský kapitán.

„Přitom nám vyhovovalo, že se od začátku hrálo od podlahy. Bál jsem se, aby Duro nešel ven. Nevím přesně jak na soupeře došlápl, ale myslel jsem si, že ho rozhodčí vyloučí. Pak dal gól, vedeme, do deseti jdou oni a najednou nic,“ pronesl Vydra.

Vstoupit do diskuse
