Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín

Možná i ten gól, při kterém si přehodil stopera Sörensena a ze vzduchu tvrdě vypálil k tyči, mu k angažmá v Nizozemsku pomohl.
„Vybavuju si ho často, byl to krásný gól,“ usmíval se jedenadvacetiletý český záložník Alkmaaru.
A i když dorazil s nizozemským týmem, ostravský původ v sobě nezapřel.
„Sparta pro mě vždycky byla největší rival. I proto je moje motivace velká. Chci vyhrát a ukázat, jak je Alkmaar silný,“ zdůraznil.
|
„Pro mě osobně to je, jako bych sem přijel s Baníkem. Pořád jsem baníkovec, který chce Spartu porazit.“
Naposled se mu to povedlo, na podzim 2024 totiž na Letné s ostravským týmem vyhrál 3:1. V minulé sezoně k tomu přibyla v Ostravě remíza 1:1 a výhra 3:2.
„Bral jsem si asi dvacet lístků. Pro rodinu, pro kamarády,“ líčil Šín.
Otázkou však je, jestli se na hřiště vůbec dostane. Za Alkmaar nenastoupil už v šesti soutěžních zápasech za sebou, na lavici proseděl i úvodní osmifinále proti Spartě.
„Je to na trenérovi. Měl bych radost, kdybych týmu jakkoli pomohl,“ zmínil.
Tím, že nemá velké vytížení, se netrápí. „Jsem tu první sezonu, která je taková adaptační. S tím se tak trochu počítalo, jde to podle plánu.“
Když došlo na dotazy nizozemských novinářů, odpovídal jim plynulou angličtinou.
Vyzvídali na něm, jestli sparťanský trenér Brian Priske tak trochu soupeře nestrašil, když o pár hodin dřív na své tiskové konferenci mluvil o speciální pohárové atmosféře na Letné.
„Ne, ne, neblafoval. Když jsme tady naposled s Baníkem vyhráli, sice to takový blázinec nebyl, ale teď podle mě bude. Všichni v týmu jsme si toho vědomi. Naším úkolem bude dominovat podobně jako v prvním zápase,“ řekl Šín.