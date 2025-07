Alkmaar? Jsem v Baníku a tak to zatím zůstane, řekl Šín. Gól proti Legii si užil

Šín si ve 13. minutě narazil balon s Filipem Kubalou, ve vápně ho zasekl, nechal projet obránce po zadku a obstřelil vybíhajícího brankáře.

Po zápase litoval, že Baník nevyhrál.

„Jsme trošku zklamaní, ale Legia má obrovskou kvalitu, jsou na tom herně výborně, ale zas tolik vyložený šancí neměli, v tom jsme na tom asi byli lépe my,“ pronesl jedenadvacetiletý záložník.

Mrzí vás remíza proto, že jste dvakrát vedli a soupeř vyrovnal až v 88. minutě?

A k tomu nám v nastavení rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali gól na tři dva. Odveta bude těžká, ale do Polska jedeme pro postup. Jako by byl stav nula nula.

Jak to příští týden může ve Varšavě vypadat?

Bude to náročné. Bude to zase běhání, běhání, běhání.

Ostravský Matěj Šín prohání soupeře z Legie Varšava v zápase druhého předkola Evropské ligy.

K tomu vyhlášená bouřlivá atmosféra, podobná jako loni v Kodani.

Bude ještě bouřlivější, odveta bude hodně vyhecovaná.

I když mnozí fandové Legie bojkotují domácí zápasy?

Viděl jsem jejich zápas v předchozím předkole proti Aktobe, ale myslím si, že na Baník přijdou.

I vaši fanoušci jsou skvělí. Jaký to byl zážitek dát gól po krásné kombinaci?

Je skvělé, když můžu před domácími fanoušky vstřelit takový gól a ještě ho oslavit, když se na mě dívá celá rodina. Je to paráda. Prostředí bylo fantastické, fanoušci v Ostravě vždycky udělají nádhernou atmosféru, tribuny bouří.

Hned jste věděl, že si míč zaseknete?

V Kodani jsem měl před rokem podobnou situaci, ale zakončil jsem ji špatně, a tak jsem měl v hlavě, že udělám pohyb a uvidím, jestli obránce projede. Naštěstí projel.

V závěru jste hráli hodně zataženě. Chyběly vám síly, nebo to bylo tím, jak Legia dobře kombinovala?

Legia je na tom fakt výborně kombinačně, takže nás trochu zatlačila. I její první gól vyplynul z naší pasivity. V prvním poločase tam byla pasáž, kdy jsme nedotáhli brejk, nebo jsme pokazili druhou třetí přihrávku a už se to na nás znovu valilo. Bylo to nahoru dolů, takže pak nám ke konci i ty síly trošku ubývaly.

Po půlhodině hry, kdy jste měli převahu, to vypadalo, jako by hosté začali hrát...

Bylo to tím, že po zisku balonu jsme ho nedokázali udržet a pak se soupeř na nás valil a my se neudrželi nahoře.

Je vaše mužstvo silnější než před rokem, kdy jste na penalty vypadli s Kodaní?

Myslím si, že jo, tým je vyspělejší a zkušenější. Doufám, že to v odvetě využijeme.

V neděli v lize hostíte Teplice. Nebude těžké přepnout na domácí soutěž?

Ne. My jsme se na začátek sezony těšili. Jen v zápasech musíme všechno, co jsme natrénovali, prodat.