Táta Rynešovi zakazoval Neymarova křídla. Marně. A teď mu radí: Hlavně střílej!

Našlapaná aréna na Letné vybuchla nadšením, protože Sparta rázem vedla 3:1 a její dosud rozpačitá cesta za Konferenční ligou se pomalu otevírá. Stačí příští týden v horkém Jerevanu na malinkatém stadionu nepokazit odvetu a je tu závěrečné předkolo, které rozhodne o tom, jestli bude na podzim v Evropě.
Jasně, čtvrtečním soupeřem byl průměrný arménský Ararat.
Jasně, Ryneše při jeho fajnové situaci nikdo moc nebránil. Ale stejně se mládence z Horní Plané hodí pochválit. Nemohla to být náhoda.
Sparta ukázala, že už se nerozsype. A co Baník? Ten je stále zranitelný
„Ryny, nádhera!“ poděkoval útočník Jan Kuchta za perfektní centr na hlavu. Jednu totožnou situaci při utkání nevyužil, podruhé už prostě musel trefit. Nakonec Sparta ještě přidala další gól z penalty, takže by se konečně mohla uklidnit.
A Ryneš tuplovaně.
Vždycky platil za solidní talent s vynikající levačkou a tvrdou střelou.
„Už jako žáček byl někde jinde. Aby nezpychnul, opakoval jsem mu: Hlavně zůstaň při zemi. Nepolevuj. Nechval se sám. Počkej, až tě pochválí trenér. A když tě pochválí, nesmíš z toho bláznit,“ vzpomíná táta Vojtěch, jeden z jeho prvních koučů ve Smrčině Horní Planá.
Nechceš bránit? Tak budeš
Pravda, Ryneš býval náchylný k tomu, že po komplimentech lehce zvolnil. Dopředu se mu chce odmalička, na práci do obrany musí většinou dostat důrazný befel od šéfů.
„Ano, dřív dozadu lehce haproval, ale musím říct, že to dost zásadně napravil. Potřeboval dozrát a vybalancovat. Určitě mu pomohlo, že má od trenéra víc volnosti a nemusí ortodoxně držet lajnu. Vždyť jako patnáctiletý odcházel z Českých Budějovic do Sparty jako ofenzivní záložník, takže přirozený přehled a nápaditost má,“ cení manažer David Nehoda.
Ne, v dorostu nebyl vyvolený, musel se prát. Postupně přes sparťanské béčko, kde v jedné sezoně dostal devět žlutých karet a dvě červené, a hostování v Hradci Králové. To už z levého kraje hřiště, kam ho trenéři přesadili.
A teď? Ve čtyřiadvaceti letech (a po zkušenostech z Ligy mistrů) Ryneš tuší, že by mohl být dál a pomýšlet na velký přestup ven. Jeho cenovka na fotbalovém tržišti dosahuje 100 milionů korun. Pro krajního záložníka s pouhými pětadvaceti minutami v reprezentačním dresu docela slušná suma.
„Se Spartou jsme předběžně domluvení, že tahle sezona, pokud se Matějovi optimálně povede, může být poslední, než se posune do zahraničí. Už teď se mi hlásili zájemci z Belgie a Nizozemska. Sice ne přímočaře, ale je jasné, že Matěje sledují,“ líčí agent Nehoda.
Pád na záda
Loni v září, zrovna při reprezentační premiéře, se v Rynešovi cosi změnilo. V Gruzii se brzy zranil. Bolestivě spadl na záda a začaly trable. Nejenže pak Češi dostali výplach 1:4, také jeho hvězda povadla.
I kvůli netrpělivosti při návratu přibývala zranění: tuhle kotník, jindy stehenní sval, při šlágru s Plzní upadl na loket a musel střídat. Prostě to nebylo ono a podobně jako on chřadla celá Sparta: po vynikajícím startu trapný úpadek.
V aktuální sezoně mužstvo pookřálo a Ryneš z toho může těžit.
Zvláštní zápas, ale čísla mám. Kuchta o gólech, centrech i polštáři pro odvetu
Staronový kouč Brian Priske zkouší do Sparty pumpovat pozitivní energii, byť je samozřejmě příliš brzy, aby se dalo na beton říct, že bude všechno fungovat.
Ryneš s vytetovanými křídly vzadu na krku funguje už teď, přesto mu táta každou chvíli připomíná: „Nemysli si, že to půjde zadarmo. Ještě není vyhráno. Střílej! Hlavně střílej!“
Vzpomíná přitom na časy, kdy syna každý den vozil na tréninky do Českého Krumlova a pak do Českých Budějovic. Najezdil desítky tisíc kilometrů pro jejich společný sen: Být fotbalový profík!
Neymar a jeho křídla na krku
V minulém předkole Konferenční ligy proti kazašskému Aktobe pomohl Ryneš klíčovým gólem na 2:0, proti Araratu mu střeleckou radost smazal videorozhodčí. Musely mu stačit dvě asistence. Na dálku mu u toho tleskala přítelkyně Kristýna Frolíková, bývalá fotbalistka Sparty, se kterou se starají o roční dcerku Antonii.
Mimochodem, ještě lehce k vytetovaným vzorům, které mladý pán nosí po těle. Křídla, ke kterým ho inspiroval Brazilec Neymar, mu táta původně zakázal: „Opovaž se!“
Stejně si junior prosadil svou. Na levém předloktí má heslo: „Když to chceš vzdát, vzpomeň si, proč jsi začal.“ Na druhé straně lev naznačuje, že šelmy žerou jako první.
Teď ještě, aby se pořádně prosadil sparťan z Horní Plané.
„Když si vzpomenu, že kdysi ve sparťanskému dorostu nehrál a do budoucna se s ním moc nepočítalo, tak musím smeknout, jak si všechno vybojoval,“ soudí Rynešův manažer.
Ale pořád je to jenom začátek.