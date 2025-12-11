Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově

Bylo krátce po pohárovém duelu v Craiově (2:1) a i když z něj bezprostřední euforie vyprchala, bylo na něm vidět, jak je šťastný.
„Je to nádherný pocit. Dáte minutu před koncem na dva jedna a víte, že už je konec,“ líčil nadšeně českým novinářům.
Ryneš je pohárovým střelcem. Než ve čtvrtek v Rumunsku rozhodl duel v Konferenční lize, trefil se v červenci v druhém předkole proti Aktobe. Před tím neskóroval takřka rok, loni v srpnu jeho branka v závěru souboje v Malmö pomohla do hlavní fáze Ligy mistrů.
Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu
„Už jsem z toho byl nervózní. Hodně lidí mi připomínalo, že jsem gól dlouho nedal. Lezlo mi to do hlavy, takže jsem rád, že je to za mnou,“ přiznal čtyřiadvacetiletý wingbek.
Když překonal brankáře Isenka, rozběhl se slavit k lavičce. „To jsem věděl hned, co udělám. Chtěl jsem, abychom se radovali všichni společně.“
Zápas v Craiově mu sedl. Na levé straně si dobře plnil obranné úkoly, podporoval ofenzívu a především v závěru dal vítězný gól. Sparta ve třetím utkání za sebou rozhodla právě v posledních minutách. Před týdnem český pohár na Artisu Brno, v sobotu ligu v Olomouci.
„To ukazuje tu naši mentalitu. Jdeme vždycky vyhrát. I když jsme dostali ke konci gól na jedna jedna, věřil jsem, že stejně vyhrajeme, že dáme druhý gól. A dali jsme ho.“
U jeho zrodu byl pravý wingbek Preciado, který utekl obráncům a přihrál pod sebe přes celé pokutové území mimo dosah domácích obránců. Ryneš si prvním dotykem míč připravil a druhým ze čtrnácti metrů přesně zakončil.
„Bylo nepříjemné, když nám vyrovnali. Byli jsme lepší, nic moc jsme jim nedovolili a najednou to byl jedna jedna,“ litoval Ryneš.
Podobný vývoj mělo utkání i v první půli. Aktivní Sparta útočila, ale po ojedinělém zaváhání měli domácí výhodu pokutového kopu. Neproměnili ho.
Otevírala ho Slavia, teď ocelový dóm hostí Spartu. Vítejte v pevnosti Craiova
„Kdybychom dali jeden dva góly, měli bychom klid. Pak nám pomohlo, že nedali penaltu. Do druhé půle jsme šli s tím, že to prostě prolomíme. Povedlo se, ale pak to ten hráč od nich krásně trefil. Pro nás těžký moment, ale prostě jsme věřili, měli jsme ještě deset minut.“
Pokud by Ryneš akci Preciada nezakončil, sparťany by muselo štvát, že v po takovém průběhu nemají tři body. Šedesát procent držení míče, střely patnáct ku sedmi, na rohy osm nula. „Dobře jsme do toho vstoupili, hrálo se v naší režii,“ podotkl Ryneš.
Sparta si vítězstvím v Craiově zajistila účast v jarní vyřazovací fázi. V závěrečném utkání základní části příští týden doma proti Aberdeenu bude hrát o postavení v elitní osmičce, která postoupí přímo do osmifinále. Mužstva na devátém až čtyřiadvacátém místě půjdou do prvního kola play off.
„Ještě na podzim hotovo nemáme, chceme do osmičky,“ zdůraznil Ryneš.