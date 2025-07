Ryneš o předkolech: Musíme si to vyžrat. Nadchl ho gól na bránu, kde je kotel

Sparta napravila dojem z minulého týdne, kdy v úvodním duelu v Kazachstánu podlehla 1:2. Doma v odvetě kolem hodiny hry dala během osmi minut tři branky. Ryneš, který do hry přišel právě až po přestávce, skóroval na 2:0.

„Přinesl ofenzivní kvalitu, sílu, rychlost, nebezpečí do pokutového území,“ chválil trenér Brian Priske.

A k tomu dal gól. Poprvé od loňského srpna v Malmö. „Rok jsem gól nedal? To je hodně dlouho. Jsem za něj rád,“ říkal se smíchem Ryneš krátce před čtvrteční půlnocí.

Po akci Preciada si zpracoval prudký a přesný centr. „Podíval jsem se, kde stojí gólman a dal mu to na přední tyč,“ líčil.

Pak běžel slavit k fanouškům. „Na tuhle bránu, kde máme kotel, jsem gól ještě nedal. A moc jsem si přál, aby se mi to povedlo. Nádherný pocit.“

Krátce před ním se trefil Birmančevič, chvíli po něm Kuchta a v samém závěru Rrahmani. Sparta jde dál.

„Museli jsme být trpěliví. Držet míč, neztrácet ho zbytečně a dát co nejdřív gól. To se sice v první půli nepovedlo, ale po pauze jsme pokračovali stejně. A povedlo se.“

Soupeře jasně přehráli, nepustili ho do žádné šance. Jaký rozdíl proti prvnímu duelu v Kazachstánu. „Ten velký rozdíl udělalo hlavně hřiště,“ zmínil Ryneš.

V Aktobe totiž po prudkém dešti byl terén extrémně náročný, sparťanům znemožňoval kombinaci a vyhovoval domácím, kteří hráli jednoduchý fotbal.

„Říká se, že hřiště je pro oba stejné. Ale tak to není. Dneska jste to mohli vidět, k ničemu jsme je nepustili. A samozřejmě nám pomohli i fanoušci, šlapali do toho od první minuty,“ řekl Ryneš.

Matěj Ryneš zařizuje druhou sparťanskou branku.

Sparta v novém ročníku vyhrála druhý zápas za sebou, navázala na ligové vítězství nad Mladou Boleslaví (3:2). Předchozí dva zápasy nebyly z její strany ideální, před cestou do Aktobe remizovala v Jablonci.

„Pomohla nám výhra nad Boleslaví. Když je budeme sbírat dál, budeme lepší a lepší,“ poznamenal.

O víkendu liga v Pardubicích, příští čtvrtek úvodní duel 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu Armenia, neznámému klubu z Jerevanu.

„Po loňské sezoně, kdy jsme hráli Ligu mistrů, je to složité. Dlouhé únavné cestování, časové posuny. Teď asi o hodinu kratší let než do Kazachstánu,“ přemítal Ryneš.

„Můžeme si za to sami a musíme si to vyžrat až do konce. A postoupit do hlavní fáze.“