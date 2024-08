Ryneš: Nejdůležitější gól? Asi to tak bude. Ani jsem nevěděl, jak mám slavit

„Otevřel se přede mnou prostor, nikdo nevyběhl proti. Tak jsem si dal jeden dotek a vystřelil,“ líčil Ryneš klidným tónem, jako by šlo o nejjednodušší věc na světě. „Byl z toho krásný gól.“

Nejdůležitější v kariéře?

Asi to tak bude. Jsem strašně rád. Důležité je, že vezeme dobrý výsledek. Uvidíme, jestli stejně zvládneme i odvetu, ale věřím, že budeme zase dobře nachystaní.

Přesně z téhle pozice to zkoušíte rád, ne?

Vždycky si říkám, že by bylo fajn takhle dostat prostor ke střele. Pěkně se to tam odkrylo, měl jsem čas si ránu srovnat a hezky to tam zapadlo.

Co vám běželo hlavou, když jste sprintoval slavit k lavičce?

Bylo mi tak krásně, že jsem ani nevěděl, co mám dělat a jak slavit. Jestli běžet k fanouškům, nebo ke klukům. Jsem strašně rád, že to takhle vyšlo a že jsme tady vyhráli.

Vysmátý sparťanský fotbalista Matěj Ryneš běží oslavit důležitou druhou branku v úvodním utkání závěrečného předkola Ligy mistrů na hřišti Malmö.

Nečekal jste, že Malmö bude hrozit víc?

Dobře jsme se na ně nachystali. Věděli jsme, že hodně drží balon, že si to na straně umí dobře vykombinovat. Zvládli jsme si s tím poradit a vlastně jsme je k ničemu nepustili.

Ale ke konci vás hodně zaměstnával náhradník Ali. Stíhal jste?

Bylo to hodně těžké. Nemám rád tyhle menší hráče, kteří tak často kvedlají s balonem. Je těžké je zachytávat, ale i to jsme zvládli.

Dochází vám, jak už jste blízko?

Bude to ještě těžké, ale je výhoda, že hrajeme odvetu doma. Uděláme všechno pro to, abychom to dotáhli a postoupili.