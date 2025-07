Musíme se dát okamžitě dohromady, řekl Ryneš. Čekání na výhru trvá od dubna

Že sparťan Birmančevič těsně před koncem snížil z penalty na 1:2? To nemohlo místním zážitek pokazit.

Slavná Sparta na kolenou. Jistě, postoupit do 3. předkola Konferenční ligy klidně může, nicméně ve čtvrtek večer si na šíleně promočeném hřišti nepěkně zavařila.

Proč vlastně? Co jí chybí? Dalo by se říct, že vlastně všechno.

Na začátku sezony, která měla slavnou značku restartovat, se u sparťanů počítají vady. Nepohoda. Křeč. Výčitky. Chyby. Zpovykanost.

A to si ještě nový kapitán Haraslín nechal těsně před střídáním ofáčovat pravý stehenní sval, což může aktuální situaci ještě ztížit.

Když si trenér Priske uprostřed rozdupaného hřiště zavolal hráče do pozápasového kolečka, rozhodně se nedal čekat žádný laskavý proslov. Hráči pak zatleskali patnácti nejvěrnějších fanouškům, kteří se plahočili přes půl světa, aby viděli ostudnou porážku.

„Musíme se dát okamžitě dohromady,“ zavelel levý záložník Matěj Ryneš, když nepovedený zápas komentoval.

Vzpomenete, kdy Sparta vyhrála naposledy?

Teď na letním soustředění. Ale vy asi myslíte mistrovské utkání?

Na konci dubna, semifinále domácího poháru s Plzní.

Ano, víme o tom, a je to těžké. Musíme se zvednut a začít vyhrávat, jak se nám dařilo dřív.

S návratem trenéra Priskeho měl přijít správný impuls. Přitom ze dvou zápasů máte bod.

Vím. Každá prohra je prostě na prd. Musíme se z toho poučit a začít vyhrávat. Hned. V nedělní lize s Mladou Boleslaví a pak ve čtvrtek odvetu s Aktobe. Přes to nejede vlak.

Nechyběly vám v Kazachstánu emoce?

Já z týmu život cítím. Ale je pravda, že když se vám daří, jdou emoce projevit daleko snáz.

Upřímně, překvapilo vás Aktobe?

Ne. vůbec. Očekávali jsme, že budou hlavně nakopávat. Pro nás bylo důležité co nejdřív skórovat, což se bohužel nepodařilo. Šance jsme přitom na začátku měli. Když je neproměníme, je to špatně. A pak jsme znovu dostali dva hloupé góly a bylo těžké to otáčet. Ani terén nám nepomohl. Tráva se po dešti trhala, byly kaluže, bahno. Každopádně jsme si se vším měli poradit líp.

Co teď? V pátek dlouhatánská cesta domů, už v neděli liga.

Teď je důležité si co nejlíp odpočinout a příští dva zápasy vyhrát. Nic jiného neexistuje.