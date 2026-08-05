Evropský specialista Ryneš zajistil další výhru. V odvetě budeme hrát stejně, hlásí

„Už jak ta přihrávka letěla a hezky se točila směrem k bráně, jsem věděl, že budu střílet. Nevěděl jsem, jestli na přední, nebo na zadní tyč, ale stačilo si pohlídat obránce,“ popsal svou úterní vyrovnávací trefu do televizní kamery Prima Sport.
Tím však jeho přispění k výhře 2:1 v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů nekončilo. O šest minut později znovu svojí vytříbenou levačkou načechral míč na hlavu spoluhráče Johna Mercada a Pražané za bouřlivé atmosféry na tribunách otočili zápas.
„Tyhle tandemy a centry trénujeme skoro furt. Takže jsem rád, že jsem tam našel Mercu, a ten to hezky trefil. Parádní gól,“ řekl pětadvacetiletý levý obránce.
A jaká bude podle odchovance Sparty odveta za týden ve Francii? „O něco těžší než tady. Ale samozřejmě budeme chtít hrát to svoje jako dneska. Takže hlavně nic neměnit a hrát stejně.“
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Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado
V české lize se Ryneš prosadil naposledy v prvním kole sezony 2024/25 proti Pardubicím, v rudém dresu pak dal gól ještě jednou před třemi lety proti Karviné.
Nejproduktivnější sezonu v nejvyšší soutěži prožil před čtyřmi lety při hostování v Hradci Králové, kde třikrát skóroval a čtyřikrát asistoval.
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Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově
Rodák z městečka Horní Planá na Českokrumlovsku gólově září primárně na evropské scéně. V minulé sezoně rozhodl duel v Konferenční lize v Craiově a předtím v červenci se trefil ve druhém předkole proti Aktobe.
Jeho levačku si dost možná dodnes pamatují také v Malmö. Rynešova přízemní rána zpoza vápna v srpnu 2024 zaplavala přímo k pravé tyči a pošramotila šance Švédů na postup do Ligy mistrů, kterou si místo nich po 19 letech zahrála Sparta.