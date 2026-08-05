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Evropský specialista Ryneš zajistil další výhru. V odvetě budeme hrát stejně, hlásí

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  14:20
Matěj Ryneš vstřelil vyrovnávací gól Sparty proti Lyonu.

Matěj Ryneš vstřelil vyrovnávací gól Sparty proti Lyonu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Matěj Ryneš slaví se spoluhráči ze Sparty v 63. minutě vyrovnávací gól na 1:1...
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Matěj Ryneš vsítil vyrovnávací branku Sparty proti Lyonu.
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Je to pohárový střelec, muž velkých evropských večerů. Vždyť v rudém dresu skóroval naposledy loni v Konferenční lize v Craiově, předtím proti Aktobe a dvě sezony nazpět v památném duelu o Ligu mistrů s Malmö. A teď byl sparťanský obránce Matěj Ryneš klíčovým hráčem proti Lyonu.

„Už jak ta přihrávka letěla a hezky se točila směrem k bráně, jsem věděl, že budu střílet. Nevěděl jsem, jestli na přední, nebo na zadní tyč, ale stačilo si pohlídat obránce,“ popsal svou úterní vyrovnávací trefu do televizní kamery Prima Sport.

Tím však jeho přispění k výhře 2:1 v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů nekončilo. O šest minut později znovu svojí vytříbenou levačkou načechral míč na hlavu spoluhráče Johna Mercada a Pražané za bouřlivé atmosféry na tribunách otočili zápas.

cnnprima

To byla rána. Matěj Ryneš skóruje a Sparta hraje s Lyonem 1:1.

4. srpna 2026 v 21:27, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 13:09
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„Tyhle tandemy a centry trénujeme skoro furt. Takže jsem rád, že jsem tam našel Mercu, a ten to hezky trefil. Parádní gól,“ řekl pětadvacetiletý levý obránce.

A jaká bude podle odchovance Sparty odveta za týden ve Francii? „O něco těžší než tady. Ale samozřejmě budeme chtít hrát to svoje jako dneska. Takže hlavně nic neměnit a hrát stejně.“

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V české lize se Ryneš prosadil naposledy v prvním kole sezony 2024/25 proti Pardubicím, v rudém dresu pak dal gól ještě jednou před třemi lety proti Karviné.

Nejproduktivnější sezonu v nejvyšší soutěži prožil před čtyřmi lety při hostování v Hradci Králové, kde třikrát skóroval a čtyřikrát asistoval.

Jo, jsem hrdina. Sparťan Ryneš o gólovém půstu, mentalitě i triumfu v Craiově

Rodák z městečka Horní Planá na Českokrumlovsku gólově září primárně na evropské scéně. V minulé sezoně rozhodl duel v Konferenční lize v Craiově a předtím v červenci se trefil ve druhém předkole proti Aktobe.

Jeho levačku si dost možná dodnes pamatují také v Malmö. Rynešova přízemní rána zpoza vápna v srpnu 2024 zaplavala přímo k pravé tyči a pošramotila šance Švédů na postup do Ligy mistrů, kterou si místo nich po 19 letech zahrála Sparta.

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AGF Aarhus vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
5.8. 18:30
  • 1.73
  • 3.83
  • 4.46
Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:00
  • 1.33
  • 5.08
  • 8.75
FC Kajrat Almaty vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
11.8. 17:00
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Bodo/Glimt vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
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  • 4.05
  • 3.87
FK Kauno Žalgiris vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
11.8. 19:00
  • 6.48
  • 5.06
  • 1.44
NEC Nijmegen vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
11.8. 19:30
  • 2.82
  • 3.24
  • 2.61
Crvena Zvezda Bělehrad vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:00
  • 1.35
  • 5.48
  • 8.05
NK Celje vs. Ararat-Armenia Jerevan //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.58
  • 4.36
  • 5.49
Slovan Bratislava vs. Mjällby AIF //www.idnes.cz/sport
11.8. 20:15
  • 1.94
  • 3.70
  • 3.91
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3. předkolo

2. předkolo

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