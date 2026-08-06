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Nechci se chválit, ale tu palici nemám úplně špatnou, říká jablonecký Polidar

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  22:09
Jablonecký záložník Matěj Polidar v zápase 3. předkola Konferenční ligy proti...

Jablonecký záložník Matěj Polidar v zápase 3. předkola Konferenční ligy proti RFS Riga. | foto: ČTK

Jablonecký kapitán Tekijaški v souboji s útočníkem RFS Ndjikim.
Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.
Rakic z RFS se snaží obejít jabloneckého Okekeho.
Jablonecký Filip Zorvan padá po souboji s protihráčem z lotyšského RFS.
12 fotografií
Osm minut po začátku druhého poločasu si Matěj Polidar počkal na centr Cedidly a hlavičkou z deseti metrů parádním obloučkem k tyči překonal gólmana. V úvodním duelu 3. předkola Konferenční ligy tak zpečetil domácí výhru fotbalistů Jablonce 2:0 nad lotyšským RFS Riga. Gól hlavou, to přitom není v jeho případě zrovna obvyklé.

„V dospělém fotbale to byl můj nejhezčí gól hlavou. A vlastně asi zatím jediný,“ řekl s úsměvem 26letý jablonecký krajní hráč Matěj Polidar.

Jak byste tedy ten gól popsal?
Nechci se nějak moc chválit, ale myslím si, že tu palici nemám úplně špatnou. Akorát se k tomu v zápasech nějak nedostávám a teď to tam, řekl bych, docela hezky zapadlo.

Obránci Rigy jsou přitom hodně urostlí, měl jste respekt?
Připravovali jsme se na to, že dávají hodně gólů po centrech a po standardkách, ale že my jim dáme dva góly hlavou ze hry, to bych asi před zápasem nečekal.

Jablonec - RFS Riga 2:0, góly ze dvou centrů, domácí vykročili za postupem

Byl to váš první gól v soutěžním zápase po dlouhé době, od loňského května. Věděl jste ještě vůbec, jak slavit?
To se úplně nezapomíná. Věděl jsem předem, že kdybych dal gól hlavou, tak něco ukážu, protože jsme si z toho už dělali v kabině legraci, že jsem gól hlavou ještě nedal. Tak jsem se s radostí projel po kolenou. Já rád gólové situace i připravuju, ale za každý svůj gól jsem samozřejmě rád a věřím, že mi to teď pomůže i do ligy.

Vyhovuje vám pozice v sestavě trochu výš, když za vámi hraje na levé straně obrany Sláma?
Se Slámičem si rozumíme, když on vyjede, tak já zůstanu. Vždycky jsem ale byl víc ofenzivnější hráč než obránce, takže tohle rozestavení mi určitě vyhovuje.

Jablonecký kapitán Tekijaški v souboji s útočníkem RFS Ndjikim.
Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.
Rakic z RFS se snaží obejít jabloneckého Okekeho.
Jablonecký Filip Zorvan padá po souboji s protihráčem z lotyšského RFS.
Trenér Jablonce Luboš Kozel hecuje své svěřence během zápasu 3. předkola Konferenční ligy.
12 fotografií

V úvodu sezony máte náročný program, trenér Kozel proto mění na každý zápas sestavu. Vyhovuje vám to?
Všichni víme, že ten zápasový program náročný máme a člověk se nechce na začátku sezony zranit. Máme tady kluky, kteří odehráli skoro všechno, ale myslím si, že je fajn to občas prostřídat, můžeme si tak odpočinout a jít do zápasu v plné síle.

Do odvety máte dvougólový náskok. Cítíte, že je to s postupem hodně nadějné?
Fotbal je nevyzpytatelný, ale výsledek 2:0 je dobrý. Nebude to sice snadné, pojedeme do odvety s respektem, ale budeme to tam chtít prostě urvat.

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11.8. 19:00
  • 4.50
  • 3.78
  • 1.74
Apollon Limassol vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
11.8. 19:00
  • 2.72
  • 3.43
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Tobol Kostanaj vs. FK Partizan Bělehrad //www.idnes.cz/sport
13.8. 17:00
  • 3.28
  • 4.02
  • 1.97
Tampereen Ilves vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:00
  • 4.91
  • 4.29
  • 1.59
FK Karabach vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:00
  • 2.18
  • 3.55
  • 3.08
FC Flora Tallinn vs. Inter Escaldes //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:00
  • 2.07
  • 3.71
  • 3.21
RFS Riga vs. FK Jablonec //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:30
  • 2.49
  • 3.30
  • 2.76
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3. předkolo

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