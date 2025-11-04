Začínal u stánku v Aston Ville, teď se stará o VIP hosty Slavie. Naše pýcha? Pivo

Za uchem má vytetovaný znak Arsenalu.
Na levé noze zas slávistického kapitána Jana Bořila, kterak zvedá pohár pro mistry ligy.
Není divu, že až se jeho dva milované kluby střetnou, bude mít poněkud smíšené pocity. A trému? „Možná. Bude to výjimečný zápas nejen pro hráče, ale všechny zaměstnance klubu. Liga mistrů!“ poví natěšeně Kraus, hospitality & event manažer Slavie.
Už přes dva roky má na starosti VIP klienty sešívaných a stánkový prodej v Edenu. Vše musí klapat. „Při derby se staráme o zhruba 2 000 VIP hostů, v Lize mistrů je jich ještě tak o tři stovky víc.“
Tenhle mladík, původem z Hostinného v Krkonoších, už má však zkušeností dostatek. Právě anglický fotbal ochutnal zblízka. Pracoval v Aston Ville, Leicesteru či Wolverhamptonu. U kiosků pro fanoušky i v načančaném skyboxu pro fotbalové bafuňáře.
Dostal jsem stánek v sektoru hostů a najednou nám přestalo během první půle fungovat výčepní zařízení. Fanoušci nechápali a začali po nás lít zbytky piva a házet kelímky. Docela extrém.