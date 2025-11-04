Začínal u stánku v Aston Ville, teď se stará o VIP hosty Slavie. Naše pýcha? Pivo

Matěj Kraus je fanouškem Slavie i Arsenalu Londýn | foto: archiv Matěje Krause

Lucie Macháčová
  15:00
Když před třemi lety pracoval v jedné luxusní restauraci v Dubaji, obsluhoval i anglického fotbalistu Bukaya Saku. Teď ho Matěj Kraus uvidí na vlastní oči znovu. Jenže už coby zaměstnanec pražské Slavie. Jeho klub v úterý večer přivítá v Edenu londýnský Arsenal.

Za uchem má vytetovaný znak Arsenalu.

Na levé noze zas slávistického kapitána Jana Bořila, kterak zvedá pohár pro mistry ligy.

Není divu, že až se jeho dva milované kluby střetnou, bude mít poněkud smíšené pocity. A trému? „Možná. Bude to výjimečný zápas nejen pro hráče, ale všechny zaměstnance klubu. Liga mistrů!“ poví natěšeně Kraus, hospitality & event manažer Slavie.

Už přes dva roky má na starosti VIP klienty sešívaných a stánkový prodej v Edenu. Vše musí klapat. „Při derby se staráme o zhruba 2 000 VIP hostů, v Lize mistrů je jich ještě tak o tři stovky víc.“

Tenhle mladík, původem z Hostinného v Krkonoších, už má však zkušeností dostatek. Právě anglický fotbal ochutnal zblízka. Pracoval v Aston Ville, Leicesteru či Wolverhamptonu. U kiosků pro fanoušky i v načančaném skyboxu pro fotbalové bafuňáře.

Dostal jsem stánek v sektoru hostů a najednou nám přestalo během první půle fungovat výčepní zařízení. Fanoušci nechápali a začali po nás lít zbytky piva a házet kelímky. Docela extrém.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
