První gól, chvála od kouče i kapitána. Žádná řežba, to je zápas pro Juráska

Radost Matěje Juráska po trefě do sítě Ludogorce. | foto: Reuters

Když naskočil od začátku naposledy před necelým měsícem v lize proti Pardubicím, trenéři ho stáhli po nevýrazném prvním poločase. Měl zdravotní problémy, kvůli kterým se následně omluvil i z národního týmu.

Ale proti Ludogorci v Bulharsku ukázal, že je zase fit a cítí se dobře.

„S trenéry jsme se o něm hodně bavili a tušili jsme, že by mu tenhle zápas mohl sednout,“ kývl Bořil. „Věděli jsme, že to nebude řežba jako v Česku a že by měl být na hřišti dostatek volného prostoru, což je přesně pro něj.“

Co na to samotný Jurásek?

„Ze začátku jsme měli pár ztrát a hrálo se nahoru dolů a to pro mě bylo náročnější. Byl jsem však dobře přichystaný, věděl jsem od trenérů, že bych mohl naskočit, a jsem rád, že jsem týmu pomohl.“

Při rozhovorech toho moc nenamluví, zato na hřišti dokáže být rozdílový. Jen musí chtít a dobré výkony opakovat.

„Líbilo se mi, že byl emočně v zápase. Pomáhá mu i konkurence, fakt, že kluci na jeho postu hrají dobře,“ zmínil Trpišovský.

Chvíle mladého reprezentanta přišla ve 37. minutě, kdy si domácí obránci se záložníkem Naressim dávali přednost po neadresném dlouhém nákopu Dioufa. Chorý toho využil a posunul míč na pravé křídlo, kde si s ním Jurásek už poradil.

„Hlavně jsem si říkal, ať střílí, protože kdyby přihrával, určitě bychom to zase zakopli,“ líčil Bořil.

Jurásek si balon zpracoval, dostal prostor i čas, aby si ho přichystal na silnou levačku a prudkou střelou pod břevno rozjásal dvě stovky slávistických fanoušků, kteří celou akci sledovali z tribuny na opačné straně stadionu.

„Instinkt mi velel, ať to vezmu na sebe,“ popisoval Jurásek, jenž se u rohového praporku sklouzl po kolenou a nezapomněl ani na svou typickou oslavu, při které rukama vytváří čertovské rohy jako raper Eminem.

Podívejte se na trefu Matěje Juráska proti Ludogorci Razgrad:

„Levačku má fantastickou. Poslal bombu pod víko a gólman neměl šanci,“ líbilo se Bořilovi.

„Věděli jsme, že má Ludogorec šikovné hráče v ofenzivě, ale dozadu jim to moc nevonělo. Toho jsme využili,“ dodal Jurásek.

Byl to jeho první gól v sezoně. Od léta neměl v soutěžním zápase ani asistenci.

„Po období, které pro něj nebylo zrovna šťastné, čekal na dobrý výkon. Jsem rád, že přišel zrovna teď,“ pokračoval Trpišovský. „Pomohl týmu a tým zase pomohl jemu. V úvodu to měl těžké, protože jsme neměli hru v rukách a on se dostával do těžkých situací v defenzivě, což není jeho silná stránka.“

„Potřebujeme jeho výkony co nejvíc ustálit,“ zdůraznil slávistický kouč. „Někdy je až geniální, jindy mu to úplně nevyjde. Chceme po něm hlavně, aby k nespornému talentu a fotbalovosti přidal rvavost a komplexnost, což jsou věci, které mu mohou pomoct k případnému přestupu, který ho – všichni doufáme – jednou nemine.“

Zatím se kolem něj pořád spíš opatrně našlapuje, podobně jako v minulosti kolem sparťana Adama Karabce. Čeká se, kdy začne ve Slavii konečně naplno prodávat svůj potenciál. Tak už? Po dalším záblesku musí přijít světlo.