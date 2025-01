Moje sešívaná rodina. Malmö? Fandit budu českému koeficientu, říká Chaluš

„V Malmö mám pořád pár kamarádů, snad se jim zápas povede. Ale jinak budu fandit českému koeficientu, takže Slavii,“ pousměje se Chaluš.

Na koho si musí dát slávisté pozor? „Hugo Bolin, šikovný záložník, přitom je mu teprve jednadvacet. K němu mám i nejblíž, občas si napíšeme. Nebezpečný je taky norský útočník Botheim, v lize dal v sezoně už 12 gólů. Ale kdo ví, v jaké sestavě oba týmy nastoupí. Ani Slavii, ani Malmö už o postup nejde,“ poví Chaluš.

Šestadvacetiletý stoper patří mezi fotbalisty, kterých si všimnete na první dobrou. Metr devadesát, knírek pod nosem, bílé korálky na krku, střapatá kštice. „Baví mě být trochu jiný než ostatní. Ale hlavně chci být vidět a vynikat na hřišti,“ má jasno.



A že se mu to daří. Jakmile přestoupil loni v létě do ostravského Baníku, nyní čtvrtého týmu tabulky, zaujal místo v základu. Tvrďák, co nevypustí žádný souboj a zároveň si rád zaútočí. Jedno, zda nastoupí ve tříčlenné, nebo čtyřčlenné obraně.

„Na podzim hrál v 90 procent zápasů Baníku a pořád výkonnostně roste,“ říká Chalušův agent Jiří Müller. „Je to skvělý kluk, profík, přirozený lídr. V mládežnických reprezentacích byl kapitánem, tahle role je mu vlastní. Myslím, že pokud v Baníku zůstane déle, může dostat pásku taky,“ míní Müller.

Ale zpátky ke Slavii, která je u Chalušů klub číslo jedna. Děda Karel hrával za slávistické béčko. Mrštné, rychlé křídlo. Zároveň studoval na Univerzitě Karlově a nastupoval za univerzitní fotbalový výběr. Později se stal učitelem a kopal doma ve Vlašimi.

Rovněž Matějův táta Karel byl solidním fotbalistou. I on byl rychlé křídlo, i on hrával ve Vlašimi, nejvíc třetí ligu. A je celoživotním fanouškem Slavie. Není tedy divu, že 16letý Štěpán Chaluš obléká právě sešívaný dres.

„Brácha je dost odlišný typ než já. Pohyblivější, dynamičtější. A co mu radím? Aby na sobě neustále pracoval. Pouhý talent nikoho do velkého fotbalu nedostal,“ zdůrazňuje Matěj.

S bratrem Štěpánem v roce 2020:

Letos to bude deset let, kdy debutoval v české lize. V 17 letech, v dresu Příbrami proti Slavii. Mezi ligovou smetánkou se obouchal rychle, starty i zkušenosti přibývaly, a tak se v létě 2017 ozvala Slavia.

Po víc než padesáti letech opět přetáhl sešívaný dres přes hlavu kluk z rodu Chalušů.

Jenže v klubu se jen mihl, nastoupil v přípravě a putoval na hostování do Mladé Boleslavi a posléze do Liberce. „Snažil jsem se dělat vše proto, abych dostal šanci, ale nevyšlo to. Dřív to nebylo takové jako teď, kdy mi přijde, že mladí občas dostanou šanci už jen proto, že jsou mladí. Ale nestěžuju si, v Boleslavi to bylo super, dařilo se mi.“

Matěj Chaluš přišel do Slavie v roce 2017.

V Liberci zprvu nehrál, trápilo ho zranění. Po příchodu trenéra Kozla se v Podještědí našel po fotbalové i životní stránce. „Skvělá parta kluků. Až jsem uronil slzu, když jsem pak odcházel do Malmö. Zároveň jsem věděl, že se chci posunout.“

Kdo by taky odmítl? Malmö, švédský šampion, účastník Ligy mistrů. V únoru roku 2022, v den svých 24. narozenin, tak podepsal tříletou smlouvu.

„Na první zahraniční angažmá se nezapomíná. Dobrá škola. Ale doufal jsem, že odehraju víc,“ přiznává. Připsal si 17 startů, následovala hostování v Groningenu a Liberci. Opět měl z fotbalu radost.

Loni v létě přestoupil do Baníku, což byla pro obě strany trefa. „Věřím, že to bude moje nejlepší a nejúspěšnější angažmá. Fanoušci, kabina i město mě dělá fakt šťastným. Velkou podporou mi je přítelkyně a rodina.“

Maká na sobě i mimo klubové tréninky. Od léta spolupracuje s akademií silového tréninku STACA, konkrétně s Kamilem Hajduškem. „Vím, že nic není zadarmo. Moc bych se chtěl dostat s Baníkem do pohárů a sáhnout si na nějakou trofej.“

A co kdyby se v létě opět ozvala pražská „S“? „Asi to vidím jinak než většina českých fotbalistů. Hrát za naše největší kluby nebyl nikdy můj sen, i když je určitě jednodušší se odtud dostat do reprezentace, což je můj cíl.“

V reprezentačním áčku má jediný start. Už je to přes dva roky, když si v Olomouci proti Faerským Ostrovům (5:0) zapsal pět minut. Jen takový štěk. „Návrat do nároďáku je obrovská motivace.“