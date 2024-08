Zdá se, že Malmö je v lepší formě, než Kodaň, říká Chaluš o soupeři Sparty

Fotbalový obránce Matěj Chaluš sice minulou sezonu odehrál v Liberci, ale v létě přestoupil do Baníku Ostrava ze švédského Malmö FF, jehož hráčem byl od února 2022.

Dobře tak zná soupeře, který čeká pražskou Spartu v boji o Ligu mistrů. „Sparta to bude mít složité,“ konstatoval Chaluš. „Viděl jsem úterní zápas Malmö, jak z poslední akce vyrovnalo se štěstím.“

Malmö po domácí remíze 2:2 v odvetě porazilo PAOK Soluň 4:3 po prodloužení. „Malmö má teď velkou kvalitu, což potvrzují i v lize. Řekněme jeden hráč, konkrétně Nanasi, je teď v obrovské pohodě. Ale Sparta má určitě také velkou sílu. Vidím to tak padesát na padesát.“

Komu budete fandit?

Je to strašně těžké, mám v Malmö furt kamarády, ale samozřejmě přeji českému koeficientu, abychom třeba příští rok, když uděláme pohár, mohli jít rovnou do skupiny, anebo, abychom měli lepší výchozí pozice. To si trochu dělám srandu (usmál se).

Jak v Malmö přivítají sparťanského útočníka Veljka Birmančeviće, který tam hrál od března 2021 do září 2022?

Tam ho všichni mají rádi. Furt si ho budou pamatovat. I v kabině zůstalo hodně lidí z realizáku. Byl oblíbený, stále pozitivní a určitě to i pro něj bude skvělé, že to tam znovu uvidí. Bude to vřelé přijetí.

Jste v kontaktu?

Nejsme. Akorát, když proti sobě hrajeme, tak prohodíme pár slov.

Překvapilo vás, jak se mu ve Spartě daří?

Ani ne, on je výborný hráč. Ačkoliv, když se na něj člověk podívá, vůbec by neřekl, že tolik dře. Ale on fotbalu hodně dával, hodně makal a teď ho to jen odměňuje. Vlastně jsem si přál, že bych ho chtěl vidět v české lize, jak by v ní vypadal. Teď mám tu možnost a doufám, že tady ještě zůstane.

Matěj Chaluš (vlevo) ještě v dresu Malmö v sou¨boji se Simonem Banzou ze Sportingu Lisabon.

Kdo se brání hůř, Birmančević, nebo Ewerton?

S Michalem Fukalou jsem se smál, že když jsme v Ostravě hráli ještě za Liberec, tak jediný, kdo mě minulý rok v souboji jeden na jednoho natřel, byl Ewe (smál se). Takže jsem teď rád, že jsme s Ewem spoluhráči.

Minulý týden jste s Baníkem hráli Konferenční ligu v Kodani, kterou s Malmö spojuje most. Dýchla na vás atmosféra?

Dýchla. Letěli jsme tak, že nám říkali, že máme pod sebou Malmö, most... Koukal jsem a viděl i svůj bývalý apartmán, takže to na mě hodně dýchlo. I tím, že na ten zápas v Kodani přijeli rodiče mého nejlepšího švédského kamaráda. Byla to taková nostalgie.

Dokážete porovnat, zda je silnější Kodaň, anebo Malmö?

V Malmö, když jsem tam byl, jsme měli nejhorší sezonu asi za dvacet let... Přitom ten nynější tým je docela podobný. Plno hráčů tam zůstalo, ale přišel trenér Henrik Rydström a ten nasadil nějakou koncepci, což funguje. Daří se jim, vyhráli titul. Zdá se, že Malmö je v lepší formě, než Kodaň. Doufám, že tomu tak bude i celý tento týden (Baník hostí Kodaň v odvetě třetího předkola Konferenční ligy ve čtvrtek od 19.00 – pozn. red.).

Proč jste vůbec za Malmö odehrál jen 17 zápasů?

Bylo to náročné, protože když jsem tam přišel, za rok se vystřídali tři trenéři, což bylo něco šíleného. Začal jsem pohárem, ale pak přivedli jednoho odchovance, který začal hrát místo mě. Jen jsem naskakoval. Pak se týmu ujal sportovní ředitel, který mě zároveň celou dobu utěšoval: „Kdybych byl trenér já, tak ty bys nastoupil, hrál, všechno děláš dobře.“ A když se stal hlavním trenérem, byl jediný, pod kterým jsem tři měsíce nehrál ani minutu...

Stoper Matěj Chaluš ve skluzu odvrací balon v utkání s Jabloncem.

A po tom?

Takovou klasickou českou cestou jsem si řekl, že zatnu zuby, budu makat a šance přijde, ale nepomohlo to. Musel jsem se ozvat, musel jsem si trochu dupnout a pak jsem příležitost dostal a zase začal hrát, ale už byl konec sezony. Po ní přišla možnost jít to Groningenu a tu jsem využil.

Po Groningenu jste hostoval v Liberci. Kdy jste začal tušit, že opět změníte angažmá?

V Liberci jsme už v průběhu sezony měli nějaké rozhovory. Chtěl jsme si ke konci ligy vzít čas a všechno promyslet, protože jsem cítil, že jsem neměl špatnou sezonu, že bych zkusil jít zpátky porvat se o šanci, anebo někam do zahraničí. Furt jsem si věřil, ale celou dobu tady byl i zájem Baníku. Pořád jsem si říkal, že by mohlo vyjít nějaké zahraničí.

V Liberci jste zůstat nechtěl?

Liberec mě chtěl a zároveň nechtěl, tak nějak jsem to cítil. Nebylo to úplně upřímné. Řekněme, že bych tam měl být jakýsi nehrající kapitán jako v Davis Cupu, že bych byl takový lektor mladších hráčů. Nebyl problém se dohodnout, nevidím do toho, zda to bylo o penězích (s Malmö), v tom se nechci hrabat, ale dostalo se ke mně, že jejich zájem je takový nijaký. A v zahraničí se furt něco odkládalo, něco padlo, až bylo evidentní, že během přestupního období nikdo nebude mít takový zájem jako Baník. Došlo mi, že by to mohla být dobrá štace a jsem rád, že jsem do Ostravy šel.

Byl ve hře i návrat do Malmö?

Zvažoval jsem to ve své hlavě, ale šlo o to, jestli mě bude chtít Malmö. Oni byli v ligové sezoně téměř stoprocentní, takže nebylo o čem mluvit. Bylo to, jako když mi končilo hostování v Groningenu a šel jsem do Liberce. To Malmö vyhrálo jedenáct z jedenácti zápasů, takže jsem sám usoudil, že po sestupu s Groningenem a po té, co jsem půlku jara nehrál, by asi nebyli nadšeni, kdybych se vrátil. Teď to bylo podobné. Měli výsledky, nepotřebovali nic měnit. Navíc hrají se stoperem dva tisíce pětkou (Nils Zetterström je ročník narození 2005 – pozn. red.), který v Soluni v tom nastavení vyrovnal. Mně je šestadvacet, oni už jdou jiným směrem.

Zahraničí ale určitě nezavrhujete.

Jsem sebevědomý, cílevědomý. Chtěl bych se ještě jednou někam podívat, ale ještě máme v Baníku rozdělanou práci.