Prohra? Chyby? Stuttgart? Vitíka jen tak něco nerozhodí. Cítím se dobře, říká

Jedenadvacetiletý stoper odpovídal na otázky v tiskovém středisku monstrózní MHP arény ve Stuttgartu. Vedle něj seděl trenér Lars Friis a přes simultánní překlad do sluchátek jeho odpovědi poslouchal.

„Kdybychom vedli dva tři nula, tak by ten zápas vypadal jinak a prostor na chyby by byl,“ poznamenal Vitík.

Poprvé v sezoně jste prohráli. Jaká je v týmu atmosféra?

Pořád stejná, nic se nemění. Porážka nikdy není příjemná, ale odehráli jsme šestnáct zápasů a máme z nich třináct výher. To myslím hovoří za všechno.

Teď Stuttgart, v neděli derby na Slavii, dál pak další složitý zápas české ligy v Plzni, souboj v Lize mistrů na Manchesteru City. Bojíte se toho programu?

Fyzicky jsme připravení dobře, takže není jediný důvod, proč bychom náročný program neměli zvládnout. Záleží je na nás, jak si budeme věřit.

Věříte si u na Stuttgart, vicemistra bundesligy?

Viděl jsem je na Realu Madrid a především v prvním poločase byli výborní, měli tři tutové šance. Za poslední dva roky udělali velký pokrok. Jsou na tom dobře silově i technicky, nebude to jednoduchý zápas.

To poznal i před pár dny Dortmund, který tady dostal pět branek. Jsou ve vás obavy, abyste nedopadli stejně?

Nad tímhle nikdy nepřemýšlím. Ano, jejich kvalitu vnímáme. Je jasné, že v Lize mistrů proti mně budou stát mnohem lepší hráči než v české lize. Ale za to jsem rád, proto přece Ligu mistrů hrajeme.

Může přijít víc než padesát tisíc fanoušků, bude to pro vás největší zápas kariéry?

Je to největší stadion, na kterým budu hrát. A tím, že je to Liga mistrů, tak asi ano, jeden z největších zápasů kariéry. Doufám, že přijdou ještě větší.

Nové sparťanské dresy od sezony 2024/2025. Pózují v nich Martin Vitík (vlevo), Lukáš Sadílek, Filip Panák a Lukáš Haraslín.

Mohl jste taková utkání hrát každý víkend, protože v létě byl o vás velký zájem právě z Německa. Mluvilo se i o Stuttgartu, může vás to ovlivnit?

Vím, že o mně zájem je, ale konkrétně o Stuttgartu spekulovat nebudu. A hlavně to nehraje žádnou roli. Jako že bych musel zahrát tak, aby si mě vybrali? Tak takhle to určitě není.

Ale když uhlídáte Denize Undava, může to vaší pozici na trhu posílit.

Je to jejich asi největší hvězda. Silový útočník, dobrý výběr místa ve vápně. Ale speciálně jsme se na něj nezaměřovali, připravovali jsme na Stuttgart celkově.