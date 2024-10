Bylo vidět, že jsou jinde než my. Ale i tak je pět nula smutné, řekl sparťan Vitík

Po první půli jen 0:1. Na konci 0:5. „Je to hodně nepříjemné. Bylo vidět, že jsou jinde než my,“ uznal jedenadvacetiletý Vitík.

„Po první půli to vypadalo nadějněji, docela dobře jsme bránili. Pak se ukázala jejich síla.“

Jak vám bylo, když jste dostali gól už po dvou minutách?

Takhle začít jsme rozhodně nechtěli. Tak rychlý gól je nepříjemný v jakémkoli zápase, na City zvlášť. Ale postupně jsme se z toho oklepali a první poločas odmakali.

Máte v tu chvíli v hlavě, že to může dopadnout hodně špatně?

Takhle nikdo nepřemýšlí a hlavně na to nemáte vůbec čas. Jen se soustředíte na každou situaci, na každý jejich útok, náběh.

Obléhali vás jako v házené, lze to vůbec bránit?

Skoro nemáte šanci se na míč dostat, jen se snažíte zachytávat náběhy a nedostat další gól. Oni hrají rychle, jedna dva.

Nebo si vás vytáhnou, dají míč mezi řady a jdou pět na pět, což nejde zastavit.

V každém okamžiku vědí, co dělají, nepanikaří. Mají šablonu na všechno. Snažíte se udělat vždycky správné rozhodnutí. A i když je správné, tak nemusí stačit.

Jak to po zápase vypadalo v kabině?

Po první půli jsme cítili, že je to celkem slušný, samozřejmě na naše poměry. Pět nula už je smutné. Dostali jsme bůra. Pět gólů je hodně, ať je to s kýmkoli. To nejde přijmout. Co si z toho vzít? Hlavně se poučit.