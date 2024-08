Když mě uvidíte v sobotu v zápase, zůstávám. Vitík o přestupu i euforii

Když Sparta naposledy hrála Ligu mistrů, byly Vitíkovi dva roky. Po devatenácti letech a mnoha utrpeních v kvalifikaci se konečně dočkala.

Jenže Vitíka mohutně lákají italské a německé kluby, které za něj nabízejí odstupné, které se Spartě bude těžko odmítat. „Odmalička jsem snil o tom, že bych jednou chtěl hrát v nejlepších ligách na světě,“ prohlásil Vitík.

Vaše přání je tedy přestoupit?

Mám své sny, ale tohle není v mých rukách. Vedení a všichni lidi kolem mě můj názor znají.

Nebylo by vám líto, kdybyste odešel právě teď?

Samozřejmě, že bylo. Jsem tady sedm let, Sparta mi přirostla k srdci, klub mi toho hodně dal. Snad můžu i říct, že jsem s týmem úspěšný. Vyhráli jsme dva tituly, pohár a teď jsme postoupili do Ligy mistrů. Pořád jsem hráč Sparty.

Dochází vám, co jste dokázali?

Je to neskutečné. Cítím, jak jsem na kluky hrdý, jak jsme silní. Ani nevím, jestli se nám nějak extra věřilo. Ale tím, jak jsme to zvládli, jsme ukázali, jak na tom jsme.

Sparťanští fotbalisté oslavují společně s fanoušky postup do Ligy mistrů.

Euforie?

Jo, obrovská. Do kabiny přišlo kompletní vedení a společně jsme to oslavili Všichni nám gratulovali a připomněli, jak velký to je úspěch. Po devatenácti letech v Lize mistrů. Je to velké, jsem šťastný.

Proč se Liga mistrů podařila zrovna teď? V čem je tento tým výjimečný?

Myslím si, že jsme jednotní. Celý klub. To je ohromně důležité. Víc než rok máme vyprodáno, to tady dřív nebylo. Sparťanská kultura je na vysoké úrovni. My to cítíme v kabině, všechno se to dobře sešlo. Jsme správně nastavení, o tom to je.

Jak vám bylo, když Birmančevič po čtvrt hodině neproměnil penaltu a o chvíli později po vašem faulu měl výhodu pokutového kopu soupeř?

Peterovi jsme věřil, že penaltu chytí. Zvládnul to, mužstvo podržel. Vždycky se najde někdo, kdo nás podrží.

Ulevilo se vám?

Byl jsem určitě rád, že jsme ten gól nedostali. To by pak bylo hodně nepříjemné. Ale úleva? To ani ne.

Bylo to povzbuzení, ale jak jste se vypořádali s tím, když jste penaltu nedali vy? Nemohlo vás to srazit?

Všichni jsme se snažili Birmu zase nakopnout zpátky. To se stane, že někdo nedá. Tyhle situace v zápasech přicházejí a my na ně musíme být připravení. Pak se ukazuje, jak na tom jsme.

Po vítězství v prvním zápase v Malmö jste odvetu mohli jen pokazit. Svazovalo vás to?

Pod tlakem jsme každý zápas, i když teď to asi bylo trochu víc, když tady Liga mistrů dlouho nebyla. Vyhrávat musíme pořád, každý zápas, tak to máme nastavené. Jakmile se nevyhraje, je to špatně.

Cítil jste, že šlo o speciální zápas i pro fanoušky?

Atmosféra byla nejlepších ze všech zápasů, celou dobu hukot. Myslím si, že to hráči Malmö pocítili.

Kdy jste cítil, že už to vyjde? Kdy se utkání zlomilo?

Asi až ve chvíli, když jsme dali první gól. To byla úleva. Mně se celkově líbilo, jak jsme si s takovým zápasem poradili. Hráli jsme jako zkušené mužstvo, i když tam byly některé těžké momenty.