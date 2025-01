Viděl jsem sebevědomý tým. Po gólu jsme se nesložili jako dřív, řekl Vitík

Mladý stoper sparťanských fotbalistů měl právě za sebou souboj proti Interu Milán v Lize mistrů. A i když na body Sparta nedosáhla (0:1), proti italskému šampionovi obstála.

„Odehráli jsme dobrou partii. Sice z toho body nemáme, ale na rozdíl od předchozích zápasů proti top soupeřům jsme to zvládli důstojně a můžeme mít hlavy nahoře,“ pronesl Vitík, když krátce před středeční půlnocí ve studeném večeru vyšel z kabiny.

Je po zimní přestávce zpátky ta lepší Sparta?

Jsme odpočatí, natrénovaní, ale jestli jsme zpátky, to ukáže až liga. Tam to bude nejdůležitější. Musíme vyhrávat a prezentovat se jako v předchozích dvou sezonách. Sparta musí být zase hladová.

Byl to váš nejlepší výkon od zářijové remízy ve Stuttgartu?

Proti těm velkým klubům asi jo. Nejlepší zápas v Lize mistrů jsme odehráli se Salcburkem, to je jasné.

Zasloužili jste si bodovat i proti Interu?

Spíš ne. Soupeř ukázal víc, dal gól, my ne. My svou šanci nevyužili. Když jsme z presinku získali míč a měli jsme to otevřené, tak nás srážely technické chyby. Inter vyhrál zaslouženě.

Po ráně Lautara Martíneze končí míč ve sparťanské síti.

Na presink jste se zaměřili v přípravě. Bylo to vidět.

Útočníci udělali spoustu práce, odmakali to. Proti Interu nejde hrát presink celý zápas. Mají tak velkou kvalitu, že vám z napadání často vyjedou. Někdy je lepší si počkat, když jsou v těžší pozici a tam je zavřít.

Opět jste inkasovali v úvodu utkání, což se vám v Lize mistrů stává pořád. Jak je to možné?

Když jsem viděl gól Lautara Martíneze, tak na to nejde říct nic. Z brankové čáry to trefí pod víko, co k tomu dodat. Ale líbilo se mi, že jsme se nesložili jako v předchozích zápasech a dokázali reagovat. Viděl jsem sebevědomý tým.

Gól Lautara byl úžasný, ale i náhodný.

Já si právě myslím, že moc dobře věděl, co dělá. Jak to tam suše uklidil. Vypadalo to jako nemožný gól, ale on věděl, kam to dává. Trefil to přesně.

I vy jste pár možností měli. Cítil jste, že po přestávce dokážete vyrovnat?

Jo, cítil jsem, že gól dát můžeme, ale jak už jsem říkal, trápily nás technické chyby, nepřesnosti. Na téhle úrovni to pak nestačí.