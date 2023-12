S nasazením vlastní hlavy. Jak Vitík pomohl brankáři i k přesvědčivé výhře

Bolehlav pomohlo překonat vítězství na Arisu Limassol (3:1), které zároveň přineslo postup ze skupiny do vyřazovací fáze Evropské ligy. Sparta se tam ocitla kolem půlnoci kyperského času.

Šťastný Vitík pak nadšeně líčil dojmy ze zápasu. „Pomohl nám rychlý gól, pak hned druhý. Věděli jsme, že když budeme hrát poctivě dozadu, tak vyhrajeme, protože gól vždycky dáme.“

Jeho zákrok přišel ve 34. minutě, krátce poté, kdy Kuchta mohli zvýšit na 3:0. Ale dvě tutovky neproměnil a Aris se vzápětí mohl vrátit do zápasu.

Hlava dvacetiletého stopera zasáhla v důležité chvíli podruhé během podzimu. V září podobně zachránil v poslední minutě vítězství v těžkém utkání proti Plzni (2:1). „Já nikdy nechci dostat gól,“ zdůraznil Vitík.

Když v závěru poločasu Birmančevič dal na 3:0, už si souboj na Kypru mohl užívat. Chvíli to dokonce vypadalo, že sparťané skupinu vyhrají. To kdyby v závěru neinkasovali a zároveň v druhém duelu skupiny C mezi Betisem a Rangers vydržel stav 2:2 až do konce. „Vůbec jsme nevěděli, jak to tam vypadá,“ poznamenal Vitík.

Betis prohrál 2:3 a Sparta ho přeskočila. Do vyřazovací fáze Evropské ligy postupuje společně s Rangers. „Naše skupina byla hodně vyrovnaná, zápasy nevyzpytatelné. Postoupili prostě dva nejlepší,“ smál se Vitík.

Přitom v říjnu po porážce na Rangers to vypadalo, že sparťané hrají nanejvýš o třetí příčku a přesun do Konferenční ligy, která je hůř hodnocená a nehrají v ní tak věhlasní soupeři. „Věděli jsme, že když poslední dva zápasy vyhrajeme, že tam šance je. Jasně, pomohl nám Aris, který sebral body Rangers. Dobře to dopadlo.“

Protivníka pro první kolo vyřazovací fáze se sparťané dozví v pondělí. Narazí na jednoho z odpadlíků Ligy mistrů, týmy ze třetích míst základních skupin.

„Všechno velmi kvalitní soupeři. Asi bych chtěl Benfiku, ta má největší věhlas. Nebo AC Milán, ten je můj oblíbený. Ale proti němu už jsem hrál. Necháme se překvapit.“