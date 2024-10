Čaroději, co ten Ajax? Vaniak o pomíjivé slávě i životě po životě

Vzpomenete si, jak v létě 2007 pro Slavii vychytal historický postup do Ligy mistrů přes Ajax? Ve čtvrtek večer bude přímo na hřišti sledovat, jestli Slavia uspěje znovu.

V Evropské lize proti Ajaxu. Co to s vámi dělá?

Jsem v napětí. V televizi nechytám českou ligu, protože si nechci platit další kanály, tak jsem si v neděli navečer místo Slavie pustil zrovna Ajax. Hráli proti Waalwijku, tak jsem koukal, abych pobral moudra. Nuda to byla. Slavný Ajax proti poslednímu, který nemá ani bod. Ajax držel balon, skoro nestřílel a vyhrál až díky dvěma gólům v závěru. Že bych se bavil, to říct nemůžu.