Studoval jsem i Železného. Průkopník Knakal o dlouhých autech a štaci v Řecku

Petr Pánek
  17:53
Fotbalově vyrostl v akademii Viktorie Plzeň, nastupoval v mládežnických reprezentacích, v mateřském klubu hrál od roku 2005 první ligové zápasy. Pravý obránce Martin Knakal, který jako jeden z prvních u nás proslul házením dlouhých autů, později oblékal i dresy Olomouce, Příbrami, Bohemians či v řeckém Xanthi.

Martin Knakal v dresu Viktorie Plzeň v sezoně 2005/06. | foto: Michal Beranek / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Na angažmá na jihu Evropy sice nemá nejlepší vzpomínky, i tak se ovšem jednačtyřicetiletý plzeňský rodák, který stále aktivně kope nižší soutěž v Železné Rudě, těší na čtvrteční duel Viktorie v Evropské lize na hřišti Panathinaikosu Athény.

„Viktorka umí překvapit. Jak pozitivně, tak negativně, což jsme viděli třeba o víkendu na Slovácku. Ale z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké přepnout mezi ligou a evropskými poháry, takže se i takový výpadek dá pochopit. V Evropské lize to kluci mají parádně rozehrané a věřím, že i v Řecku uhrají nějaké body,“ míní Knakal.

Před osmnácti lety jste si vyzkoušel angažmá v řeckém Xanthi. Jaké bylo?
Ne zrovna povedené. Trenér, který mě do klubu chtěl, odešel dva dny po mém příchodu do Olympiakosu. Byl jsem tehdy v reprezentační jednadvacítce a za půl roku se hrálo mistrovství Evropy. Vyměnil jsem klub a doufal, že budu víc hrát, ale vůbec jsem netušil, do čeho jdu. Nedostal jsem vůbec čichnout a kromě přátelských utkání si nekopl. To mě dost přibrzdilo. Měl jsem sice krásnou smlouvu na pět let, ale k čemu, když nehraji? Po půl roce jsem to vzdal a šel pryč. Bohužel to jen potvrzuje, že většina mých rozhodnutí týkajících se fotbalu asi nebyla úplně správná.

Vybavíte si, co vás po příchodu do Řecka zaujalo?
Zaskočila mě kvalita tréninkových ploch. V Xanthi bylo obrovské tréninkové centrum, ale ani jedno kvalitní hřiště. Tráva vypálená, vyprahlá a tvrdá, to mě překvapilo. V kontrastu s tím byl stadion Panathinaikosu. Všichni už tehdy říkali, že je jeden z nejlepších v Řecku a to mohu jen potvrdit.

Ale život na jihu Evropy se vám zamlouval, nebo ne?
Jestli mám něco v Řecku hodnotit pozitivně, tak určitě život mimo hřiště. Je to nádherná země, kde se skvěle žije. Já jsem chodící solární panel, miluji teplo, takže pro mě to bylo úžasné. A hlavně jsem poprvé žil fakt dospělý život, který mě naučil spoustu věcí. Do té doby jsem byl zvyklý na mamahotel, o nic jsem se nemusel starat a netušil, jak se zapíná pračka nebo že se také umývá nádobí. Otevřelo mi to oči a zpětně musím poděkovat rodičům za servis, který mi poskytovali.

Bydlel jste sám?
Naštěstí se mnou byla moje přítelkyně, dnes už manželka. Bez ní bych to asi nedal, hodně mi pomáhala. Sice studovala školu, takže tam byla měsíc a další měsíc v Čechách, ale nějak jsme to dali. Náročné, ale jinak přesně to, co mi vyhovovalo. Místní strava mi strašně sedla kvalitou i původem potravin. Vlastně to souvisí i s tím, co dělám teď, kdy beru svoje tělo jako chrám a chci do něj dát to nejlepší.

Po návratu ze zahraničí jste zamířil do Olomouce.
Tady jsem pak spíš v lize paběrkoval. Sigma, Příbram, Bohemka…. Tam jsem se zranil a angažmá mi vůbec nevyšlo. Pak jsem kariéru trošku restartoval v druholigovém Mostě, kde jsem byl tři roky a docela se mi dařilo. Když už jsem měl potom rodinu, nechtěl jsem moc cestovat, ale být víc doma. Ve finále jsem šťastný, že jsem začal pracovat, protože jsem zjišťoval, že mi život protéká mezi prsty. Dělal jsem deset let, pak si dal chvíli pauzu a teď zase makám, ale v úplně jiné sféře, než jsem původně zamýšlel.

Povídejte.
Snažím se dávat mužům svobodu v oblasti mužského zdraví i v pozdějším věku. Není to složité, ale pokud pochopí ten systém, mohou zůstat déle fit. Nechci, aby se chlapi dožili 150 let, ale chci, aby byli co nejdéle soběstační, zdraví, silní. Důležitý je kvalitní spánek, strava, pohyb, ale i suplementace, přerušovaný půst či nákupní chování. Není to jednoduché, ale dá se to zvládnout. Pár let to studuji a mám ověřené výsledky sám na sobě. Například u regenerace jsem vždycky věděl, jak je důležitá, ale dnes vím proč. Tělo by tehdy zátěž snášelo úplně jinak, kdybych měl současné informace.

Jak jste se k tomu dostal?
Já vlastně takhle žiji, chtěl jsem toho využít a poslat dál. Protože když vidím, že borci ve zralejším věku fakt tápou, tak je škoda jim tu cestu neukázat, aby byli prostě v pohodě. Sám se o sebe intenzivně starám tři nebo čtyři roky a extrémně to pociťuji. Mám čistou hlavu, funguje mi neuvěřitelně tělo, ani nepamatuji, kdy jsem naposledy marodil. Navíc musím říct, že mě to strašně baví a naplňuje.

Plzeň dál neporažená, Spartě pomohlo bodlo, body má i Sigma. A do jara ve třech?

Máte přehled o současném dění ve fotbale, o Plzni?
Fotbal už moc nesleduji. Občas kouknu na Viktorku, ale prioritou je rodina a práce. Nedostanu se na stadion ani na poháry. Když mám čas, jedu do Železné Rudy. Ale přehled mám. V Evropské lize podává Plzeň výborné výkony, ještě neprohrála a věřím, že to potvrdí i na hřišti Panathinaikosu.

Nelákalo vás po kariéře zůstat u fotbalu třeba v trenérské roli?
Dobrá otázka. Lákalo, ale zároveň odrazovalo. Samozřejmě, nějakou zkušenost jsem měl a myslím, že jsem něco nabral i ze zahraničí. Mohl bych někomu něco předat, pokud jde o mladé. Jenže já jsem se svou paní od patnácti let a ona veškeré víkendy trávila se mnou na fotbale. V tomhle jsem nechtěl pokračovat, naopak to rodině vrátit. Netrávit dál víkendy na hřištích a věnovat tomu extrémně mnoho času. Vidím u ostatních kluků, že být trenér je kočovný život. To nechci.

Ve své době jste proslul házením dlouhých autů, dnes je to téměř běžná činnost. Trénoval jste nějak speciálně tuto disciplínu?
Právě že vůbec. Ale objevil jsem v sobě, že to jde. Vyplynulo to ze situace, že jsem hrál krajního obránce a akce rozehrával. Ta schopnost souvisí asi s tím, že jsem hypermobilní, mám šlachy i svaly relativně povolené. Nepotřeboval jsem do hodu dát tolik síly, ale spíš ten švih. V té době jsem koukal na oštěpaře Jana Železného, který házel daleko hlavně díky technice. Pro mě to byl přirozený pohyb a nepotřeboval jsem tam dávat sílu. Klíčové bylo mít suchý balon, aby pevně držel v rukou. Dneska třeba Durosinmi hází opravdu daleko, ale na můj vkus je to takový kopec, který letí příliš dlouho. Nicméně je to v dnešním fotbale ohromná zbraň.

Domažlický Martin Knakal (vzadu) v derby ČFL proti Viktorii Plzeň B.

Jak jste dostal k fotbalu v Železné Rudě?
Měl jsem v Rudě byt a často tam jezdil. Byt už nemám, ale pořád si chodím s klukama zakopat. Je to devátá liga, kde není taková kvalita a někdy musím hodně uskakovat, protože některý zákroky bych cítil ještě měsíc. Netrénuji, jen každé ráno posiluji a dvakrát týdně si jdu zaběhat. Myslím, že do balonu ještě občas kopnout umím, ale samozřejmě se přizpůsobuji. A také nemládnu, takže ani rychlost už není taková, jak bych si přál.

Posedíte po zápase, dáte si pivo?
Dřív jsem si občas dal, dneska už vůbec. Což je dané i tím, že jezdím po zápasech domů. Je to asi rok, co jsem měl naposledy pivo, ale abstinent nejsem. Mám rád červené víno, ale dám si ho velmi střídmě.

K fotbalu vás pořád táhne adrenalin?
Asi jo. Když vyhrajeme, tak se cítím jako za starých časů. Hodně to prožívám, až mám naběhlou žílu na krku. Mám rád ty emoce, když mě strhne atmosféra. Pak jsou samozřejmě zápasy, kdy chceš, ale vůbec to nejde. Ale to je asi všude stejné. Určitě mě tam drží banda borců, kteří v Rudě jsou. Občas se pohádáme, ale po zápase všechno dobrý, to k tomu prostě patří.

Jak se vám daří v osobním životě?
Se svojí ženou jsem od patnácti let. Dodnes si pamatuji, jak jsme se sešli na zastávce v Solní ulici a ona mi řekla památnou větu, že to spolu zkusíme. Dodnes nám manželství funguje a náš vztah mi přijde čím dál lepší. Máme dvě krásné dcery, užíváme života, co víc si přát.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

6. kolo

Young Boys Bern vs. Lille //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 4.67
  • 4.26
  • 1.68
FC Utrecht vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 4.62
  • 3.73
  • 1.79
Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.20
  • 7.45
  • 13.10
Sturm Graz vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.95
  • 3.86
  • 2.24
OGC Nice vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.29
  • 3.57
  • 2.17
FC Midtjylland vs. KRC Genk //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.88
  • 3.96
  • 3.85
Ludogorec Razgrad vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.50
  • 3.48
  • 2.12
Ferencváros vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.81
  • 3.90
  • 4.29
Dinamo Záhřeb vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.43
  • 3.59
  • 2.11
Brann Bergen vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.12. 21:00
  • 3.16
  • 3.69
  • 2.18
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 5 4 0 1 11:2 12
2. FC MidtjyllandMidtjylland 5 4 0 1 12:5 12
3. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
4. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
5. Real BetisBetis 5 3 2 0 8:3 11
6. FerencvárosFerencváros 5 3 2 0 9:5 11
7. SC BragaBraga 5 3 1 1 9:5 10
8. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
9. KRC GenkGenk 5 3 1 1 7:5 10
10. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
11. LilleLille 5 3 0 2 10:6 9
12. StuttgartStuttgart 5 3 0 2 8:4 9
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
14. Panathinaikos AtényPanathinaikos 5 3 0 2 9:7 9
15. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
16. NottinghamNottingham 5 2 2 1 9:5 8
17. PAOK SoluňPAOK 5 2 2 1 10:7 8
18. BoloňaBoloňa 5 2 2 1 7:4 8
19. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
21. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 5 2 1 2 4:5 7
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 5 2 1 2 7:10 7
24. FC BasilejBasilej 5 2 0 3 7:7 6
25. Ludogorec RazgradLudogorec 5 2 0 3 8:11 6
26. Young Boys BernYoung Boys 5 2 0 3 7:12 6
27. Go Ahead EaglesGA Eagles 5 2 0 3 4:9 6
28. Sturm GrazSturm Graz 5 1 1 3 4:7 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 5 1 0 4 5:10 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
31. FCSBFCSB 5 1 0 4 3:8 3
32. FC UtrechtUtrecht 5 0 1 4 2:7 1
33. Glasgow RangersRangers 5 0 1 4 2:9 1
34. Malmö FFMalmö 5 0 1 4 2:10 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 5 0 1 4 1:14 1
36. OGC NiceNice 5 0 0 5 4:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Studoval jsem i Železného. Průkopník Knakal o dlouhých autech a štaci v Řecku

Martin Knakal v dresu Viktorie Plzeň v sezoně 2005/06.

Fotbalově vyrostl v akademii Viktorie Plzeň, nastupoval v mládežnických reprezentacích, v mateřském klubu hrál od roku 2005 první ligové zápasy. Pravý obránce Martin Knakal, který jako jeden z...

10. prosince 2025  17:53

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen během utkání proti Mladé Boleslavi

Od našeho zpravodaje v Rumunsku V kádru chyběl už od srpna s tím, že se postupně dával dohromady. Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen si ale absenci kvůli nucené operaci kolene prodlouží až do konce probíhající sezony, což...

10. prosince 2025  16:57

Lincoln - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Olomoučtí fotbalisté mají výborně našlápnuto k postupu z ligové fáze Konferenční ligy. Nastřádali zatím sedm bodů a v 5. kole nastoupí na Gibraltaru proti týmu Lincoln Red Imps. Kde můžete zápas...

10. prosince 2025  16:50

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

10. prosince 2025

Panathinaikos - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Prince Adu se raduje společně se spoluhráči z Plzně po gólu na 1:0 v zápase s...

Plzeňské fotbalisty čeká další zápas v Evropské lize. Po pěti zápasech bez porážky (2 výhry, 3 remízy) míří na horkou půdu Panathinaikosu Athény. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace...

10. prosince 2025  14:59

Slavia v Lize mistrů už pětkrát nedala gól. Střílí přitom víc než Arsenal či Dortmund

Slávista Michal Sadílek dotírá na brankáře Guglielma Vicaria z Tottenhamu.

Od našich zpravodajů v Anglii Tu otřepanou větu trenéři hráčům rádi opakují, protože je nevyvratitelná: Kdo nevystřelí, nedá gól! Ale platí to vždycky i naopak? Kdo střílí, tomu góly přibývají? Slavia v Lize mistrů zjišťuje, že...

10. prosince 2025  14:02

Slavia žádala o přesun duhové vlajky. Kvůli znaku Tottenhamu a bezpečnosti, říká

Vlajka podporující LGBT+ komunitu na stadionu Tottenham Hotspur.

Prohrála 0:3 a přišla o reálnou naději na postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Spíš než předvedený výkon ale fotbalová Slavia musela obhajovat svůj požadavek, který vzbudil pozdvižení: šlo o...

10. prosince 2025  11:14,  aktualizováno  13:31

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Nedočkavost fanoušků fotbalové Zbrojovky Brno provází v posledních měsících plán nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny na stavbu stadionu za Lužánkami. Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář však...

10. prosince 2025  13:01

Snadná výhra Tottenhamu s průměrnou Slavií, píší britská média. Řeší i návštěvu

Slávista Michal Sadílek dotírá na brankáře Guglielma Vicaria z Tottenhamu.

Průměrný výkon, který příliš neztížil cestu za vítězstvím Tottenhamu. Tak charakterizují britská média počínání pražské Slavie v úterním utkání Ligy mistrů (0:3). Novináři zároveň upozorňují, že by...

10. prosince 2025  12:48

Eliášův vliv, plnější tribuny a vize nového stadionu. Posouvá se Slavia k extralize?

Premium
PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

V posledních třech zápasech sice padla a zřejmě si vybírá počáteční krizi v dosavadním průběhu sezony. Stále se ale i tak drží těsně za vedoucí příčkou v první hokejové lize. Slavia zažívá nejlepší...

10. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

U. Craiova - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté před utkáním proti Legii ve Varšavě.

Páté kolo ligové fáze Konferenční ligy zavede fotbalisty Sparty do Rumunska. Čeká je těžký souboj na hřišti týmu Universitatea Craiova. Kde můžete zápas sledovat živě i další zajímavé informace...

10. prosince 2025  10:58

Nový kouč z Portugalska, natěšený soupeř, tisíce fandů. Co čeká Spartu v Rumunsku?

John Mercado ze Sparty v akci s Michaelem Ameyawem.

Na trochu „zamrzlém“ klubovém webu z hlavní strany křičí do světa dva týdny stará zpráva: „Vítězství po vynikající výkonu proti Mohuči.“ Universitatea Craiova se v zápase proti německému klubu...

10. prosince 2025  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.