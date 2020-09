Český gólman ve slovenských službách slíbil za vyřazení Jablonce odměnu

Gólman české reprezentační jedenadvacítky vidí šance obou týmů naprosto vyrovnaně, domnívá se, že dál projde šťastnější tým a spoluhráčům ve slovenském celku slíbil v případě postupu odměnu.



„Těším se na to moc, je to něco nového, co mě potká poprvé v kariéře. Ale přehnaně velkou váhu tomu zase nedávám, protože k Jablonci nemám žádný vztah, nevyrůstal jsem tam a ani je moc nesleduji v lize. Mám tam raději jiné týmy,“ řekl Martin Jedlička. „Ale motivace je to určitě velká. Když postoupíme, tak něco přinesu v Dunajské Stredě klukům do kabiny,“ dodal s úsměvem Jedlička, který na Slovensku působí od předloňské zimy.

V české lize si zatím připsal jediný start v dresu Mladé Boleslavi. Souboj s Jabloncem podle něj nemá favorita, Dunajská Streda má výhodu v tom, že se představí doma. Kvalifikace se kvůli koronaviru hraje jen na jeden zápas a bez diváků. V 1. předkole Dunajská Streda vyřadila Hafnarfjördur po vítězství 2:0 na Islandu.



„Určitě to bude těžší, protože Jablonec hraje už několikátou sezonu po sobě o špičku české ligy. Je to otevřené, ale myslím, že kvalitu máme velkou na to, abychom přešli přes tohle kolo,“ uvedl Jedlička. „Ale zase nechci nějak vyhlašovat, že postoupíme, aby se mi to pak neobouchalo o hlavu. Karty jsou otevřené na obě strany. Myslím, že postoupí ten, kdo bude mít větší štěstí,“ míní 22letý gólman.

Dunajská Streda má v úvodu sezony formu a po pěti kolech vede bez ztráty bodu tabulku slovenské nejvyšší soutěže. „Zatím vedení žádné konkrétní ambice nevyhlásilo ani do ligy, ani do pohárů. Jdeme zápas od zápasu. Klub na tuhle sezonu posílil, je to vidět na výsledcích v lize, i v přípravě to bylo dobré. Za ty necelé tři roky, co jsem v Dunajské Stredě, máme momentálně asi nejkvalitnější tým,“ podotkl Martin Jedlička.