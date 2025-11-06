„V kádru soupeře je obrovská individuální kvalita na každém postu. Budeme si muset dávat pozor kompletně na celý tým. Samozřejmě o těch individualitách víme. Jsme si velmi dobře vědomi, že hrajeme doma a že tady bude skvělá atmosféra. Chceme se koncentrovat hlavně na sebe, na svůj výkon. Věřím tomu, že když se nám povede předvést ideální výkon, jsme schopni ten zápas klidně i vyhrát,“ řekl Hyský.
Viktoria v dosavadním třech kolech neprohrála a minule senzačně zvítězila na stadionu AS Řím, Fenerbahce je přesto před soubojem vicemistrů svých zemí podle bookmakerů mírným favoritem.
„Ten tým je špičkový. V létě bojoval o Ligu mistrů, je nabitý skvělými hráči. Takže od nás je potřeba být maximálně koncentrovaný, připravený. Věřím, že budeme, protože ti kluci, které teď vedu, mají s takovými zápasy zkušenosti. Vědí, jak se v nich hraje, mnohokrát si dokázali, že s těmito soupeři umějí hrát více než vyrovnané zápasy,“ řekl Hyský.
„Chci, abychom byli doma aktivní, odvážní. Aby na nás musel spíš reagovat soupeř, ne abychom reagovali na soupeře. Čekám zítra atraktivní utkání pro fanoušky a věřím, že budeme o ten jeden gól lepší než soupeř,“ doplnil Hyský, který po příchodu do Viktorie z Karviné zvítězil s novými svěřenci ve všech pěti soutěžních duelech.
Plzeň - Fenerbahce v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?
Západočeši mají po třech kolech Evropské ligy sedm bodů a případné vítězství by je už hodně přiblížilo k vyřazovacím bojům. „Upřímně řečeno o nějakém postupu a bodech moc nepřemýšlím. Chci, aby mužstvo přemýšlelo o výkonu, o zápase. Máme sedm bodů, které nám dávají určitou volnost. Ale nechci, abychom se koukali na tabulku ani na ni nekoukáme, vůbec se o ní nebavíme. Myslím si, že je důležité, abychom žili zápasem a od první do poslední vteřiny věřili v to, že můžeme uspět,“ mínil Hyský.
Stále ještě nebude moci využít klíčového útočníka Vydru, jeden z kapitánů by už nicméně mohl stihnout nedělní ligový šlágr se Slavií. „Matěj Vydra zápas ještě nestihne, ale budeme dělat všechno pro to, aby byl v neděli připravený. Denis Višinský s Karlem Spáčilem jsou připraveni. Co se týče Jirky Panoše, ten je v rekonvalescenci. Zatím ještě nemá povolení k plnému tréninku,“ přiblížil Hyský marodku a doplnil, že na šlágr se Slavií zatím nemyslí.
Fenerbahce vede trenér Domenico Tedesco, který v úvodu sezony vystřídal slavného Josého Mourinha. „Je pravda, že po příchodu Tedesca to mužstvo hraje jiným způsobem než pod Mourinhem. Je mnohem aktivnější ve hře bez míče, nedává soupeři moc prostoru a snaží se hodně vysoko napadat. V domácích zápasech je ještě o trošku sebevědomější, silnější než na půdě soupeře a věřím, že to tak i zůstane,“ dodal Hyský.